Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam:Tri ân Tổ nghiệp, tiếp nối mạch nguồn sáng tạo

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Trịnh Thúy Mùi cho biết, ngày 12.8 âm lịch hằng năm là ngày truyền thống của những người làm sân khấu, dịp để giới nghệ sĩ bày tỏ lòng thành kính, tri ân các bậc tiền nhân, những người đã đặt nền móng và góp phần làm nên diện mạo nghệ thuật sân khấu dân tộc.

Trải qua nhiều thế hệ, các nghệ sĩ đã vượt qua những định kiến, khó khăn để sáng tạo, gìn giữ và phát triển các loại hình sân khấu độc đáo, giàu giá trị, góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đây cũng là dịp để các nghệ sỹ sân khấu bày tỏ sự trân trọng đối với sân khấu và ý thức về trách nhiệm của người nghệ sỹ với công chúng, với văn hóa dân tộc.

Đồng thời là dịp để các nghệ sỹ sân khấu tri ân công chúng, khán giả đã đồng hành cùng nghệ thuật sân khấu, góp phần gìn giữ, bảo tồn giá trị tinh hoa của nghệ thuật sân khấu dân tộc, đóng góp vào sự phát triển nền nghệ thuật sân khấu cách mạng Việt Nam.

NSND Trịnh Thuý Mùi phát biểu

Theo NSND Trịnh Thuý Mùi, trong 9 tháng đầu năm 2026, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu và chăm lo đời sống hội viên.

Nổi bật là Trại sáng tác tại Cần Thơ dành cho 15 tác giả khu vực phía Nam; phối hợp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) tổ chức Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh; cùng các tọa đàm, hội thảo về trách nhiệm của người sáng tác, biểu diễn trong kỷ nguyên số và công tác bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc...

Một dấu mốc quan trọng là Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ X, diễn ra ngày 3 - 4.8.2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, với sự tham dự của gần 700 đại biểu.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 20 Ủy viên; NSND Trịnh Thúy Mùi tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội.

Ban Tổ chức tặng hoa và trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam cho các nghệ sĩ thuộc chi hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tỉnh Thái Nguyên

Theo định hướng hoạt động từ nay đến cuối năm, Hội tiếp tục tổ chức Trại sáng tác tại Tam Đảo, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng, các cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo, Kịch nói toàn quốc và xét, trao Giải thưởng nghệ thuật năm 2026.

Những hoạt động này hướng tới việc tạo môi trường sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, đồng thời đưa sân khấu truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại.

Trong đời sống văn hóa, sân khấu vừa phản ánh hiện thực, vừa góp phần bồi đắp nhận thức, tình cảm và những giá trị đạo đức của con người. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, các tác phẩm sân khấu chuyển tải những thông điệp nhân văn một cách sâu sắc, góp phần xây dựng và phát triển nhân cách.

Vì vậy, Giỗ Tổ ngành Sân khấu không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân, mà còn là thời điểm để những người làm nghề nhìn lại trách nhiệm, tiếp nối truyền thống và tìm kiếm những hướng sáng tạo phù hợp với công chúng hôm nay.

Nhân dịp này, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao Bằng khen, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển sân khấu Việt Nam cho các nghệ sĩ có những đóng góp quan trọng đối với nền sân khấu nước nhà.