Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031: Phát huy vai trò của nghệ sĩ tạo hình, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Mộc Miên

Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Đức Phong; PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương) Trần Thị Phương Lan; Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam Mã Thế Anh…

Đại hội với sự tham dự của gần 500 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.245 hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam đang sinh hoạt tại 48 chi hội trên toàn quốc.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Mộc Miên

Động lực mới cho lực lượng nghệ sĩ tạo hình

Phát biểu khai mạc Đại hội, họa sĩ Vi Kiến Thành, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng vào cuộc sống và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, cùng nhiều nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Những định hướng đó vừa mở ra cơ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ nghệ sĩ tạo hình.

Họa sĩ Vi Kiến Thành, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Mộc Miên

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Mỹ thuật Việt Nam cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là hoạt động sáng tác và triển lãm được duy trì với quy mô rộng. Hội tổ chức 77 đoàn đi thực tế sáng tác với 994 lượt hội viên tham gia, 74 trại sáng tác với 802 người tham dự. Các hoạt động hướng tới địa bàn biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện để nghệ sĩ tiếp cận thực tiễn, tìm kiếm chất liệu sáng tạo, phản ánh sinh động công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ, Hội tổ chức 415 cuộc triển lãm, hỗ trợ sáng tác cho 812 lượt hội viên 411 tác phẩm mới, nghiệm thu 155 tác phẩm, hỗ trợ in 19 đầu sách lý luận, phê bình và tuyển tập tác giả, tác phẩm. Bộ sưu tập mỹ thuật của Hội, hiện lưu giữ hơn 1.500 tác phẩm của nhiều thế hệ nghệ sĩ, được bổ sung 103 tác phẩm trong nhiệm kỳ.

Hội cũng xét tặng 609 giải thưởng uy tín như Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam, Giải thưởng Nghệ sĩ trẻ, giải thưởng ngành Phê bình Mỹ thuật. Trong nhiệm kỳ, Hội kết nạp 500 hội viên mới…

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế như ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành còn chậm; lý luận, phê bình chưa theo kịp thực tiễn sáng tác; việc phát hiện, bồi dưỡng nghệ sĩ trẻ còn khó khăn...

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Mỹ thuật Việt Nam xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Xây dựng Hội vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng chuyên môn, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá mỹ thuật; phát huy vai trò của Hội trong phát triển văn hóa, con người Việt Nam...

Đặt chất lượng tác phẩm và tài năng nghệ sĩ ở vị trí trung tâm

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân khẳng định, mỹ thuật là loại hình nghệ thuật có vị trí bền vững trong đời sống tinh thần dân tộc. Mỹ thuật không chỉ làm đẹp cuộc sống mà còn góp phần tạo dựng ký ức, bản sắc và diện mạo văn hóa của quốc gia.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mộc Miên

Ông Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động Hội, đặt chất lượng tác phẩm và tài năng nghệ sĩ ở vị trí trung tâm, mở rộng không gian phát triển của mỹ thuật trong đời sống xã hội. Theo đó, hoạt động sáng tạo cần gắn với nhu cầu thưởng thức văn hóa của nhân dân, phát huy trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, nâng cao thẩm mỹ cộng đồng và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2026-2031) gồm 11 thành viên, Ban Thường vụ gồm 2 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 5 thành viên. Họa sĩ Đào Quốc Huy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Mộc Miên

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Đào Quốc Huy khẳng định, Ban Chấp hành mới sẽ đổi mới phương thức hoạt động, lấy hội viên và chất lượng chuyên môn làm trung tâm. Hội tập trung bồi dưỡng tài năng trẻ, nâng cao hiệu quả các trại sáng tác, triển lãm khu vực và mở rộng hợp tác quốc tế.

Họa sĩ Đào Quốc Huy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Ảnh: Mộc Miên

Đặc biệt, nhiệm kỳ mới sẽ đẩy mạnh số hóa tác phẩm, chủ động thích ứng với trí tuệ nhân tạo (AI), bảo vệ bản quyền nghệ sĩ và đưa mỹ thuật hiện diện rộng rãi hơn tại các không gian công cộng, trường học và thiết chế văn hóa.