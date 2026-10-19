Hội Mỹ thuật Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội vươn ra thị trường quốc tế

Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031. Họa sĩ Đào Quốc Huy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031, vừa diễn ra tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng sáng tác, lý luận và phê bình mỹ thuật; đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá tác phẩm và mở rộng hợp tác quốc tế.

Hội Mỹ thuật Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá tác phẩm và mở rộng hợp tác quốc tế

Với chủ đề "Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và phát triển, xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc trong Kỷ nguyên mới", các đại biểu đã thảo luận và xác định đây là thời điểm những người nghệ sĩ đang đứng trước vận hội mới với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ trong sáng tạo nghệ thuật diễn ra mạnh mẽ, thực tế yêu cầu những người nghệ sĩ chân chính không ngừng phát huy năng lực sáng tạo đồng thời phải thay đổi tư duy, phương thức làm nghề và cách tiếp cận công chúng một cách linh hoạt.

Hội Mỹ thuật Việt Nam phát huy vai trò tạo môi trường sáng tạo thuận lợi để nghệ sĩ phát huy tối đa năng lực, chủ động tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới. Từ đó, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần bồi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ và những giá trị tốt đẹp trong xã hội, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, đáp ứng yêu cầu của người yêu nghệ thuật, vừa giữ được chiều sâu văn hóa dân tộc, vừa nâng cao sức sống và khả năng đóng góp vào nền công nghiệp văn hóa trong thời kỳ hội nhập.

Mỹ thuật là một trong những lĩnh vực quan trọng thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa phát triển với mục tiêu đóng đóng góp 7% GDP vào năm 2030. Tinh thần này được thể hiện trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó định hướng phát triển mỹ thuật thông qua thúc đẩy sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, và chuyển đổi số.

Trước yêu cầu của thời kỳ kỷ nguyên số, Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để bám sát thực tế, xứng đáng là cầu nối tin cậy của các hội viên đồng thời tăng cường hoạt động số hoá, quảng bá tác giả, tác phẩm, bảo vệ quyền tác giả, quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ, góp phần xây dựng thị trường mỹ thuật chuyên nghiệp, minh bạch.

Tác phẩm "Vỏ tương lai" của hoạ sĩ Nguyễn Thị Kim Đức được trao tặng các đại biểu tham dự đại hội.

Nhân dịp này, bản in tác phẩm "Vỏ tương lai" của họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức đã được trao tặng các đại biểu tham dự đại hội. Được biết, tác phẩm "Vỏ tương lai" mang thông điệp bảo vệ môi trường, thể hiện tình yêu thiên nhiên sâu sắc và đề cao lối sống tích cực của con người.

Chia sẻ về sự phát triển của ngành mỹ thuật trong kỷ nguyên công nghệ số, hoạ sĩ Nguyễn Thị Kim Đức tin rằng nền mỹ thuật Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội vươn ra thị trường quốc tế nhanh hơn.

Đặc biệt, trước bối cảnh thế giới biến đổi quá nhanh trong kỷ nguyên số đã trực tiếp và gián tiếp tác động đến môi trường sống của con người thì những yếu tố như văn hoá, tình yêu thiên nhiên và ý thức trách nhiệm bảo vệ trái đất xanh sẽ luôn được coi trọng. Những tác phẩm mỹ thuật về chủ đề thiên nhiên sẽ luôn gắn kết con người khắp nơi trên thế giới đến gần nhau hơn.