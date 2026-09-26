Hội Mỹ thuật TP.HCM giới thiệu hơn 90 tác phẩm sơn mài truyền thống

Triển lãm Sơn mài truyền thống 2026 giới thiệu hơn 90 tác phẩm của gần 90 tác giả

Tối 26.9, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM, Triển lãm Sơn mài truyền thống 2026 chính thức khai mạc. Đây là hoạt động thường niên của Câu lạc bộ (CLB) Sơn mài truyền thống thuộc Hội Mỹ thuật TP.HCM, giới thiệu những sáng tác mới của các họa sĩ gắn bó với chất liệu sơn mài.

Diễn ra từ ngày 26.9 - 2.10.2026, triển lãm trưng bày 91 tác phẩm của 89 tác giả. Các tác phẩm tiếp tục khai thác kỹ thuật và đặc trưng của sơn mài, đồng thời thể hiện những cách tiếp cận khác nhau trước con người, đời sống và những chuyển biến của xã hội đương đại.

PGS.TS Trần Thanh Nam, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM và đơn vị tài trợ trao giải Nhất cho họa sĩ Nguyễn Lan Hương

Sơn mài là chất liệu đòi hỏi nhiều thời gian và công sức trong quá trình sáng tác. Từ khâu chuẩn bị chất liệu đến việc tạo lớp, xử lý bề mặt, mài và hoàn thiện tác phẩm, người nghệ sĩ phải trải qua nhiều công đoạn. Vì vậy, mỗi tác phẩm sơn mài không chỉ là kết quả của ý tưởng và kỹ thuật tạo hình, mà còn cho thấy sự đầu tư về thời gian, vật chất và quá trình lao động nghệ thuật.

Trong không gian triển lãm lần này, những giá trị truyền thống của sơn mài được đặt bên cạnh những cách thể hiện mới. Các tác giả lựa chọn nhiều đề tài, từ con người, thiên nhiên đến đời sống xã hội, qua đó cho thấy khả năng tiếp tục vận động của một chất liệu đã gắn với mỹ thuật Việt Nam trong thời gian dài.

Không gian trưng bày các tác phẩm sơn mài truyền thống tại Hội Mỹ thuật TP.HCM

Triển lãm cũng là dịp nhìn lại hoạt động của CLB Sơn mài truyền thống sau nhiều năm hình thành. Bên cạnh việc duy trì không gian gặp gỡ, trao đổi nghề nghiệp giữa các họa sĩ, câu lạc bộ hướng đến việc tạo điều kiện để các tác giả tiếp tục thực hành, tìm tòi và phát triển ngôn ngữ cá nhân trên chất liệu sơn mài.

Một điểm mới tại triển lãm năm nay là tác phẩm được xét chọn để trao giải. Theo đó, Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật TP.HCM trao 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 2 giải Triển vọng. Giải Nhất được trao cho họa sĩ Nguyễn Lan Hương với tác phẩm Mộng mị.

Tác phẩm giải Nhất "Mộng mị" (bên trái) của Nguyễn Lan Hương

Tác phẩm "Đôi điều giản dị" (bìa trái) của Nguyễn Đình Ngọc được trao giải Ba

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Trần Thanh Nam, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, ghi nhận những kết quả của CLB Sơn mài truyền thống trong quá trình hoạt động và chúc mừng những thành quả được thể hiện qua triển lãm lần này. Theo ông, qua thời gian hoạt động, CLB đã tạo được một không gian để các họa sĩ yêu thích sơn mài gặp gỡ, sáng tác và trao đổi chuyên môn.

Việc tổ chức xét chọn và trao giải được kỳ vọng tạo thêm động lực sáng tác, đồng thời là cơ sở để đánh giá chất lượng tác phẩm và tinh thần tìm tòi của các thành viên CLB.

Triển lãm Sơn mài truyền thống 2026 đồng thời là hoạt động mở đầu cho nhiệm kỳ mới của Hội Mỹ thuật TP.HCM. Tối cùng ngày, Hội Mỹ thuật TP ra mắt Ban Điều hành CLB Sơn mài truyền thống nhiệm kỳ 2026-2031.

Dịp này, Hội Mỹ thuật TP.HCM cũng ra mắt một số ban, CLB nhiệm kỳ 2026-2031, gồm Ban Phụ trách Công tác Hội viên, Ban Điều hành ngành Hội họa, Ban Điều hành Gallery và Ban Điều hành CLB Mỹ thuật Nữ.