Hội Mùa vàng mở đầu chuỗi sự kiện du lịch miền biên cương Quảng Ninh

Hội Mùa vàng xã Lục Hồn năm 2026 mở đầu cho chuỗi hoạt động du lịch mùa Thu – Đông vùng biên giới Quảng Ninh

Hội Mùa vàng xã Lục Hồn năm 2026 mở đầu cho chuỗi hoạt động du lịch mùa Thu – Đông của địa phương, nhằm khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên ruộng bậc thang, núi Cao Xiêm gắn với tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc. Hội Mùa vàng năm nay diễn ra xuyên suốt từ ngày 17/10 đến ngày 22/11, trong đó cao điểm là chuỗi sự kiện diễn ra trong các ngày 24 và 25/10.

Ngày hội mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao phong phú như: Giải thể thao trekking “Chinh phục đỉnh Cao Xiêm - Camping đón Mùa vàng”; Giải giao hữu bóng đá nữ giữa ba xã Lục Hồn, Bình Liêu, Hoành Mô; Không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản và ẩm thực địa phương; Cuộc thi thiết kế, trình diễn thời trang “Sắc màu Mùa vàng”; Chương trình trải nghiệm “Lễ mừng cơm mới” của người Tày và cuộc thi sáng tác video “Lục Hồn - Vẻ đẹp trong từng khoảnh khắc”.

Vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, địa phương tổ chức cho du khách trực tiếp tham gia giã bánh dày của người Sán Chỉ, thêu trang phục người Dao Thanh Phán, Dao Thanh Y, giao lưu thể thao dân tộc và trải nghiệm ngắm cảnh, gặt lúa trên các thửa ruộng bậc thang tại thôn Cao Thắng, Ngàn Vàng, Ngàn Mèo.

Đặc biệt, ngày 25/10, chương trình trải nghiệm “Lễ mừng cơm mới” của người Tày là điểm nhấn đáng chờ đợi. Nghi lễ tại Đình Lục Nà và các mâm cơm mới được duy trì trong tháng 10-11 tại những cơ sở, hộ dân đủ điều kiện sẽ giúp du khách hiểu thêm cách người dân tri ân mùa màng, đất đai và công sức lao động.

Hội Mùa vàng là dịp để địa phương giới thiệu vẻ đẹp ruộng bậc thang, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống và tiềm năng du lịch cộng đồng miền biên cương Đông Bắc

Đến tháng 11, khi lúa vào thời điểm thu hoạch phù hợp, hoạt động gặt lúa trên ruộng bậc thang tại Cao Thắng, Ngàn Vàng tiếp tục mở ra trải nghiệm đáng nhớ: Du khách đi theo nhóm nhỏ, nghe giới thiệu về canh tác ruộng bậc thang, thử gặt, bó lúa và chụp ảnh có kiểm soát dưới sự hướng dẫn của người dân.

Lục Hồn đang vào mùa đẹp nhất năm, miền cảnh sắc quyến rũ vẫy gọi bước chân du khách. Đến đây, không chỉ có những khuôn hình ruộng bậc thang vàng óng, mà còn có hương cơm mới, tiếng hát bản làng và những trải nghiệm đậm tình vùng cao.

9 tháng năm 2026, xã Lục Hồn ước đón 73.020 lượt khách, hướng đến mục tiêu đón 80.000 lượt khách trong năm nay. Thông qua việc đa dạng hóa trải nghiệm, tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành và quảng bá trên các nền tảng số, Lục Hồn hướng tới thu hút thêm du khách, mở rộng cơ hội tiêu thụ nông sản, sản phẩm địa phương, từng bước xây dựng thương hiệu “Mùa vàng Lục Hồn” trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc.