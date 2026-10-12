Hơi mập một chút có thể là 'vốn liếng' bảo toàn tính mạng

Người gầy có nguy cơ tử vong sau mổ cao hơn 92%

Nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị Lâm sàng năm 2026 của Hiệp hội Phẫu thuật Mỹ phân tích hơn 334.000 bệnh nhân mổ cấp cứu trong giai đoạn 2019-2024.

Kết quả cho thấy, sau khi loại trừ ảnh hưởng của các bệnh lý khác, bệnh nhân thiếu cân có nguy cơ tử vong sau phẫu thuật cao hơn 92% so với người có cân nặng bình thường và không suy yếu thể chất. Những người không thiếu cân nhưng bị suy yếu thể chất có nguy cơ tử vong cao hơn 59%.

Đáng chú ý, nhóm vừa thiếu cân vừa suy yếu có kết quả điều trị kém nhất: tỷ lệ tử vong khoảng 9,8% và tỷ lệ tái nhập viện trong vòng 30 ngày sau xuất viện khoảng 15,8%.

Bệnh nhân hơi mập có thể vượt qua bệnh nặng tốt hơn người quá gầy. Ảnh: AI

Vì sao hơi “mập” có thể có lợi?

Năm 2023, nghiên cứu về chỉ số khối cơ thể lý tưởng ở người cao tuổi nằm viện đăng trên tạp chí Lão khoa Trung Quốc cho thấy người cao tuổi hơi mập có thể có khả năng vượt qua bệnh nặng.

Lý do là người gầy thường có lượng mỡ và cơ bắp dự trữ thấp. Khi gặp nhiễm trùng nặng, phẫu thuật lớn hoặc chấn thương, cơ thể bước vào trạng thái chuyển hóa cao, cần nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng để phục hồi. Nếu nguồn dự trữ không đủ, cơ thể khó chống chọi với bệnh.

Người gầy cũng dễ thiếu protein, vitamin và khoáng chất. Trong khi đó, dinh dưỡng đầy đủ là nền tảng cho hệ miễn dịch; protein, vitamin A, C, D, E, kẽm và sắt đều liên quan đến chức năng miễn dịch.

Khối lượng cơ thấp cũng là một vấn đề. Cơ bắp tham gia duy trì thân nhiệt, điều hòa chuyển hóa và làm lành vết thương. Vì vậy, khi cơ thể gặp tình trạng cấp tính, người có ít cơ khó duy trì các chức năng này.

“Hơi mập” không có nghĩa là nhiều mỡ bụng

Điều này không đồng nghĩa với việc bạn nên ăn uống thoải mái để tăng cân. Mỡ tích tụ quá nhiều ở vùng bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng, có thể làm tăng gánh nặng đối với bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch.

Thể trạng “hơi mập” khỏe mạnh cần có khối lượng cơ đầy đủ, lượng mỡ vừa phải, cân nặng có thể hơi cao nhưng vòng eo không vượt chuẩn, đường huyết, mỡ máu và huyết áp bình thường.

Để duy trì thể trạng này, mọi người cần tập trung vào ba yếu tố: hạn chế mất cơ bằng các bài tập sức mạnh, bổ sung đủ protein chất lượng cao và duy trì vận động để kiểm soát mỡ nội tạng.

Một nghiên cứu cho thấy sau tuổi 40, tập sức mạnh 2 lần mỗi tuần có thể làm giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Các hình thức gồm squat, chống đẩy, tập với dây đàn hồi. Duy trì vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày như đi bộ, chạy bộ, bơi hoặc đạp xe cũng giúp kiểm soát vòng eo và giảm mỡ nội tạng.