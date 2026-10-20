Hội Luật gia Việt Nam tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác pháp luật

Ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ luật gia

Theo kế hoạch của Hội Luật gia Việt Nam, Lễ tôn vinh tập thể, cá nhân luật gia tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào “Mỗi luật gia là một báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật” và công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật năm 2026, sẽ diễn ra ngày 5/11/2026 tại trụ sở Trung ương Hội (Hà Nội) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thành phần tham dự gồm Đảng ủy, Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, đại diện các ban, đơn vị, chi hội trực thuộc, khách mời cùng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

Các điểm cầu trực tuyến dự kiến kết nối với 34 Hội Luật gia tỉnh, thành phố, các đơn vị, Chi hội trực thuộc và những tập thể, cá nhân liên quan trên cả nước.

Hoạt động được tổ chức nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp nổi bật của các cấp Hội và hội viên; đồng thời khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Hội Luật gia Tp.Hà Nội triển khai tuyên truyền, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân.

Thông qua việc tôn vinh các điển hình tiêu biểu, Hội Luật gia Việt Nam hướng tới nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống Hội.

Trong đó, phong trào "Mỗi luật gia là một báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật" có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy kiến thức, kinh nghiệm và thế mạnh chuyên môn của đội ngũ hội viên.

Với lợi thế là những người am hiểu pháp luật, gắn bó với thực tiễn, các luật gia có điều kiện tham gia phổ biến, giải thích chính sách, tư vấn pháp luật và hỗ trợ người dân tiếp cận, thực hiện đúng các quy định pháp luật.

Phong trào cũng khuyến khích mỗi hội viên chủ động đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, đặc biệt tại cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Hình thức tuyên truyền pháp luật qua phiên tòa giả định được Chi hội gia Công ty Luật Hợp danh The Light (trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam) tổ chức tại Trường THCS &THPT Bá Thước (tỉnh Thanh Hoá).

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Lễ tôn vinh còn ghi nhận những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

Đây là lĩnh vực quan trọng, thể hiện vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong việc phát huy trí tuệ của đội ngũ luật gia, đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm các chính sách ngày càng sát thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Phát huy vai trò Hội Luật gia trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 30/1/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 129/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030". Đề án tạo cơ sở quan trọng để các cấp Hội phát huy năng lực chuyên môn, mở rộng hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng có vai trò quan trọng.

Cán bộ Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo và Phát triển cộng đồng (Hội Luật gia Việt Nam) tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân tại tỉnh Lào Cai.

Hoạt động này không chỉ giúp người dân nắm bắt các quy định pháp luật mà còn góp phần nâng cao khả năng tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, phòng ngừa vi phạm và giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong đời sống.

Với hơn 100.000 hội viên hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam có lực lượng chuyên môn rộng khắp, có khả năng tham gia phổ biến pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý và phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Việc phát huy hiệu quả nguồn lực này sẽ góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội.

Trong khuôn khổ triển khai Đề án số 129, phong trào "Mỗi luật gia là một báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật" được xác định là một nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên.

Qua quá trình thực hiện, phong trào khuyến khích các luật gia đổi mới phương thức tuyên truyền, lựa chọn nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, tăng cường ứng dụng công nghệ và chú trọng giải đáp những vấn đề pháp luật người dân quan tâm.

Việc tổ chức Lễ tôn vinh nhân Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 vì vậy không chỉ mang ý nghĩa biểu dương, khen thưởng mà còn là dịp nhìn nhận, đánh giá những kết quả nổi bật, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khơi dậy động lực cống hiến trong đội ngũ luật gia.

Thông qua hoạt động này, Hội Luật gia Việt Nam kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.