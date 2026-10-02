Hội Luật gia Việt Nam tập trung thực hiện ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2026-2031

Hội Luật gia Việt Nam thực hiện ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới. (Ảnh: HÀ NHUNG)

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031 có chủ đề: “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Hiệu quả-Phát triển”, được tổ chức trong bối cảnh cả hệ thống chính trị sau khi được sắp xếp, tinh gọn, vận hành theo mô hình chính quyền 3 cấp, đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận gần đây của Trung ương với quyết tâm cao đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Tiếp sau Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức thành công, các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương, trong đó có Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc, nhiệm kỳ 2026-2031 theo chủ trương chung.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Hội Luật gia Việt Nam. Mặc dù thời gian chưa dài, các cấp Hội và hội viên cả nước đã chủ động thích ứng với yêu cầu mới, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tới đây.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ XV (2026-2031), tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, các cấp Hội Luật gia Việt Nam tập trung thực hiện 3 khâu đột phá:

Một là: Đột phá mạnh mẽ trong tham gia xây dựng thể chế, kiến tạo phát triển, thi hành pháp luật nghiêm minh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hai là: Đột phá về đổi mới phương thức hoạt động, đề cao chất lượng, hiệu quả và sự hài lòng của nhân dân.

Ba là: Đột phá về xây dựng tổ chức Hội, phát triển nguồn nhân lực, hội viên.