Hội Luật gia Việt Nam tăng cường hợp tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Nga

Chiều 2/10, tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, ông Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, làm việc với ông Dmitry Ezhov - Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại thương (FTC) thuộc Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga, nhằm trao đổi về khả năng hợp tác hỗ trợ pháp lý, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

Tại buổi làm việc, ông Trần Công Phàn cho biết, Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp với hơn 100.000 hội viên trên cả nước, gồm những người đã và đang công tác trong lĩnh vực pháp luật, có kinh nghiệm đa dạng trong nhiều lĩnh vực pháp lý.

Ông Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam làm việc với ông Dmitry Ezhov - Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại thương (FTC), Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga.

Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia Liên bang Nga đã duy trì quan hệ hợp tác trong nhiều năm. Hai bên ký Thỏa thuận hợp tác lần đầu ngày 7/9/2011 và Thỏa thuận hợp tác lần thứ hai ngày 22/5/2019, tạo nền tảng cho việc trao đổi, phối hợp giữa giới luật gia hai nước.

Theo ông Phàn, trên cơ sở quan hệ hợp tác này, việc kết nối với FTC có thể mở ra hướng hợp tác mới, kết hợp thế mạnh về xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp của FTC với thế mạnh về pháp luật, đội ngũ chuyên gia và mạng lưới hội viên của Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia Liên bang Nga. Qua đó, các bên có thể hỗ trợ thiết thực hơn cho doanh nghiệp và công dân hai nước.

Đề cập công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, ông Phàn cho rằng đây là yêu cầu cần thiết đáp ứng nhu cầu đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Nga vào Việt Nam.

Ông Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam.

Ông đề xuất các bên tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo phổ biến pháp luật về đầu tư, kinh doanh; chủ động cung cấp tài liệu chính thức về chính sách, pháp luật và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm hiểu pháp luật của nước sở tại.

Ông Dmitry Ezhov cho biết, FTC mong muốn trước hết cùng các đối tác Việt Nam xây dựng tài liệu hướng dẫn quy trình, thủ tục đầu tư tại Việt Nam để doanh nghiệp Nga dễ tiếp cận. Trong giai đoạn đầu, các bên có thể tập trung trao đổi những quy định cơ bản như thủ tục thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Ông Ezhov đề xuất tổ chức các hội thảo trực tuyến để chia sẻ kiến thức về môi trường và quy định đầu tư tại hai nước, đồng thời tận dụng kinh nghiệm của FTC trong việc kết nối doanh nghiệp qua nền tảng trực tuyến. Khi doanh nghiệp Nga có nhu cầu đầu tư cụ thể tại Việt Nam, các bên sẽ tiếp tục phối hợp, giới thiệu luật sư và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Ông Dmitry Ezhov mong muốn xây dựng các tài liệu hướng dẫn quy trình, thủ tục đầu tư tại Việt Nam để doanh nghiệp Nga dễ tiếp cận.

Ông Trần Công Phàn đồng tình với hướng hợp tác này, nhấn mạnh việc hai bên cùng thống nhất phương thức hỗ trợ sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận pháp luật thuận lợi hơn, từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư và bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Theo ông Phàn, để triển khai thực chất, trước hết cần xây dựng dự thảo chương trình, thỏa thuận hợp tác và tìm hiểu những lĩnh vực doanh nghiệp Nga đang quan tâm tại Việt Nam. Các cuộc họp trực tuyến có thể được tổ chức thường xuyên nhằm trao đổi thông tin, xác định nhu cầu và từng bước hình thành các chương trình phối hợp cụ thể.

Trung tâm Ngoại thương (FTC) thuộc Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga được thành lập theo Quyết định số 136-R của Chính phủ Liên bang Nga ngày 4/2/2014, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ kinh tế đối ngoại. FTC có mạng lưới đối tác tại 89 khu vực của Liên bang Nga và nhiều quốc gia; cung cấp các dịch vụ như tìm kiếm, thẩm tra đối tác, nghiên cứu thị trường, tư vấn logistics, giao dịch tài chính, tổ chức kết nối B2B, hội thảo trực tuyến và hỗ trợ doanh nghiệp trong đàm phán, thực hiện hợp đồng. Với mạng lưới đối tác rộng và thế mạnh trong kết nối doanh nghiệp, FTC được kỳ vọng sẽ trở thành một đầu mối quan trọng trong việc nghiên cứu, triển khai các hoạt động hợp tác, trong đó có nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga.