Hội Luật gia Việt Nam sắp tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XV tại Hà Nội

Trong 2 ngày 6 và 7/10/2026, tại Thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV. Ảnh: Hội Luật gia Việt Nam

Quy tụ 230 đại biểu đại diện cho hơn 100.000 hội viên toàn quốc

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV có sự tham dự của 230 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 100.000 hội viên Hội Luật gia Việt Nam tại các tỉnh, thành phố và các chi hội trực thuộc.

Bên cạnh các đại biểu chính thức, sự kiện dự kiến có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương cùng lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam qua các thời kỳ.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn bộ hệ thống chính trị sau khi được tinh gọn, vận hành theo mô hình chính quyền ba cấp, đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Sự kiện tiếp nối thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Xác định 3 khâu đột phá chiến lược nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đại hội lần thứ XV lựa chọn chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển”. Tiêu đề của Báo cáo chính trị tại Đại hội là: "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hiệu quả, phụng sự nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong kỷ nguyên mới".

Nhìn lại giai đoạn vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, các cấp Hội Luật gia đã chủ động thích ứng, đổi mới tư duy, khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp lớn nhất của những người làm công tác pháp luật trên cả nước.

Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong giai đoạn mới, Hội Luật gia Việt Nam tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược:

Đột phá trong tham gia xây dựng thể chế kiến tạo phát triển, thi hành pháp luật nghiêm minh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Đột phá về đổi mới phương thức hoạt động, đề cao chất lượng, hiệu quả và sự hài lòng của Nhân dân.

Đột phá về xây dựng tổ chức Hội, phát triển nguồn nhân lực và hội viên.

Đồng thời, Đại hội đề ra 4 chương trình hành động trọng tâm gồm: nâng cao năng lực kiến tạo thể chế; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và phát huy giá trị xã hội của pháp luật; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế về pháp luật.

Chương trình làm việc chi tiết trong 2 ngày

Chiều ngày 6/10/2026 (Phiên nội bộ, 13h30 - 18h00): Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế Đại hội và quy chế bầu cử. Tiếp đó, Đại hội thảo luận, bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV. Ngay trong cuối buổi chiều, Ban Chấp hành khóa XV sẽ họp phiên thứ Nhất để bầu Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng ngày 7/10/2026 (Phiên chính thức, 8h00 - 11h00): Đại hội nghe báo cáo kết quả phiên nội bộ, phát biểu khai mạc và Báo cáo chính trị Đại hội XV. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Chương trình cũng diễn ra nghi thức trao thưởng cấp nhà nước cho các tập thể, cá nhân; công bố kết quả phiên họp thứ Nhất, ra mắt Ban Chấp hành khóa XV và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV Hội Luật gia Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.