Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với KAS thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng pháp luật

Chiều 30/9, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đã có buổi tiếp ông Harald Hemmer - chuyên gia Cộng Hoà Liên bang Đức và ông Lewe Paul - Trưởng Đại diện Viện KAS Việt Nam.

Buổi làm việc diễn ra trong khuôn khổ chương trình “Tập huấn kỹ năng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật trong bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng dữ liệu lớn”, do Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Viện KAS tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 2/10/2026.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc tiếp chuyên gia Cộng Hoà Liên bang Đức và Trưởng đại diện Viện KAS tại Việt Nam.

Trao đổi về vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa và chuyển đổi số hoạt động xây dựng pháp luật, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc cho biết Chính phủ Việt Nam đang đặc biệt quan tâm và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình này.

"Tại Hội Luật gia Việt Nam, ChatGPT và một số phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) đã được sử dụng để hỗ trợ công việc. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Khánh Ngọc, để ứng dụng AI hiệu quả trong lĩnh vực pháp luật, một trong những điều kiện quan trọng là phải có cơ sở dữ liệu pháp luật đầy đủ, thống nhất và có chất lượng", Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc chia sẻ.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, Bộ Tư pháp đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật thống nhất. Quá trình này cần thời gian để hoàn thiện, song nếu thiếu một nền tảng dữ liệu pháp luật thống nhất việc khai thác và ứng dụng AI trong lĩnh vực này sẽ gặp nhiều khó khăn.

Theo đó, chương trình tập huấn sắp tới được kỳ vọng tạo cơ hội để Việt Nam và Đức chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về chuyển đổi số trong xây dựng chính sách, pháp luật. Các nội dung dự kiến tập trung vào yêu cầu đối với quy trình xây dựng pháp luật, vai trò của Hội Luật gia và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tham gia vào quá trình này.

Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc trao đổi về ứng dụng AI trong xây dựng pháp luật.

Một vấn đề khác được các đại biểu trao đổi là xây dựng khung pháp lý phù hợp đối với AI. Theo đó, bên cạnh thúc đẩy ứng dụng công nghệ, quá trình xây dựng chính sách cần tính đến các vấn đề về đạo đức, trách nhiệm, quy tắc ứng xử và kiểm soát những rủi ro phát sinh từ tốc độ phát triển nhanh của AI.

Một nội dung được trao đổi sâu tại buổi làm việc là yêu cầu đẩy nhanh, tinh gọn quy trình xây dựng pháp luật, trong bối cảnh xã hội và nền kinh tế đang thay đổi nhanh chóng.

Đại diện Việt Nam cho biết, thời gian qua Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách liên quan đến quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, việc tiếp tục cắt giảm những thủ tục không cần thiết là cần thiết, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Chia sẻ kinh nghiệm của Đức, ông Harald Hemmer cho biết quá trình hiện đại hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính tại nước này có sự hỗ trợ của AI, kết hợp với việc lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn.

“Chúng tôi sử dụng AI để rà soát các quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu các bộ trưởng xác định cụ thể những quy định nào nhất thiết vẫn phải dùng giấy tờ. Sau đó sẽ cắt các bước không cần thiết”, ông Harald Hemmer nói.

Ông Harald Hemmer chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI trong rà soát quy định pháp luật.

Đại diện Viện KAS trao đổi tại buổi làm việc.

Theo các đại biểu, việc đơn giản hóa quy trình nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và tính pháp lý là bài toán chung của Việt Nam và Đức trong quá trình hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng pháp luật.

Kết thúc buổi làm việc, các đại biểu nhận định Việt Nam và Đức có nhiều điểm tương đồng trong những thách thức liên quan đến hiện đại hóa, tinh gọn quy trình xây dựng pháp luật, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả xây dựng, thực thi pháp luật.

Kinh nghiệm của Đức trong hiện đại hóa nền hành chính, đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật được kỳ vọng sẽ mang đến thêm những góc nhìn thực tiễn cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện thể chế và thúc đẩy chuyển đổi số.