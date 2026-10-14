Hội Luật gia TPHCM: Phát huy vai trò giới luật gia

Các Luật gia tại Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia TPHCM tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân.

Đại hội xác định phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, với trọng tâm là tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động và đưa dịch vụ pháp lý đến gần người dân hơn.

Trong giai đoạn 2025–2026, hội từng bước sắp xếp, tinh gọn bộ máy, củng cố tổ chức cơ sở và phát triển hội viên. Đến ngày 31-8-2026, hội có 60 chi hội trực thuộc, gồm 23 chi hội tại cơ quan, đơn vị, và 37 chi hội tại phường, xã, đặc khu, với tổng cộng 8.922 hội viên. Hội cũng có 11 trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc.

Nhiệm kỳ mới, hội đặt mục tiêu thành lập chi hội luật gia tại ít nhất 70% phường, xã, đặc khu; kết nạp mới ít nhất 700 hội viên. Đồng thời, hội chú trọng thu hút luật gia trẻ, chuyên gia, nhà khoa học pháp lý có trình độ chuyên môn cao tham gia xây dựng chính sách, góp ý và phản biện xã hội.

Việc mở rộng mạng lưới chi hội, nâng cao năng lực hội viên và đẩy mạnh tư vấn, trợ giúp pháp lý được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận pháp luật thuận lợi hơn, đồng thời phát huy vai trò của giới luật gia trong xây dựng, hoàn thiện chính sách và pháp luật.