Hội Luật gia Tp.Hồ Chí Minh: Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường

Tham dự chương trình có bà Ung Thị Xuân Hương - Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hồ Chí Minh; ông Phạm Đăng Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Công an phường, Sở Tư pháp Tp.Hồ Chí Minh, trưởng 25 khu phố, cùng các thầy, cô giáo và đông đảo học sinh Trường THCS Bàn Cờ.

Tại chương trình, bà Ung Thị Xuân Hương trực tiếp phổ biến những nội dung đáng chú ý của Luật Giáo dục sửa đổi; phân tích các biểu hiện, nguyên nhân, hậu quả của bạo lực học đường và những hình thức xử lý đối với hành vi vi phạm. Nội dung tuyên truyền cũng gắn với Chỉ thị số 03 ngày 30/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường.

Bà Ung Thị Xuân Hương trực tiếp tuyên truyền đồng thời đưa ra các tình huống tương tác với các em học sinh.

Thay vì chỉ truyền đạt các quy định pháp luật, báo cáo viên tập trung vào những tình huống gần gũi với đời sống học sinh, hướng dẫn các em cách ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn, kiểm soát cảm xúc, tôn trọng sự khác biệt và giải quyết bất đồng bằng đối thoại thay vì sử dụng bạo lực.

Các em cũng được hướng dẫn chủ động thông báo cho cha mẹ, giáo viên hoặc người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ mất an toàn; không cổ súy, quay phim hay phát tán hình ảnh bạo lực trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, những nội dung liên quan đến Luật Tư pháp người chưa thành niên được phổ biến nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn các quy định về độ tuổi, trách nhiệm và nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên.

Điểm nhấn của chương trình là hai tiểu phẩm "Sức mạnh phía sau bàn phím" và "Nói không với tiêu cực và bạo lực học đường" do bà Ung Thị Xuân Hương biên soạn, được chính học sinh Trường THCS Bàn Cờ tham gia biểu diễn.

Thông qua những tình huống được tái hiện sinh động, các tiểu phẩm phản ánh những biểu hiện bạo lực không chỉ diễn ra trực tiếp mà còn xuất hiện trên không gian mạng.

Các tiểu phẩm được chính các em học sinh biểu diễn giúp buổi tuyên truyền được hấp dẫn, sinh động.

Từ lời nói xúc phạm, hành vi cô lập, bắt nạt đến việc sử dụng mạng xã hội để công kích, làm tổn thương người khác, mỗi tình huống đều đặt ra vấn đề gần gũi với môi trường học đường hiện nay.

Qua phần thể hiện của các bạn học sinh, những hậu quả của bạo lực được khắc họa cụ thể, giúp người xem nhận thức rằng tổn thương không chỉ dừng lại ở thể chất mà còn có thể ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý, việc học tập và quá trình hình thành nhân cách.

Việc để chính học sinh tham gia diễn xuất cũng giúp thông điệp tuyên truyền trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận. Các em không chỉ là người xem mà còn trực tiếp suy nghĩ về cách ứng xử và trách nhiệm của bản thân khi chứng kiến hoặc đối diện với hành vi bắt nạt, bạo lực.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức còn bố trí khu vực tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý ngay tại sân trường. Các luật sư thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh trực tiếp tư vấn, giải đáp miễn phí những thắc mắc pháp luật của học sinh và người dân trên địa bàn phường.

Hoạt động tạo điều kiện để người tham dự được trao đổi trực tiếp với người có chuyên môn, tháo gỡ những vướng mắc pháp lý trong đời sống và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Chương trình là hoạt động thiết thực của Hội Luật gia thành phố hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), đồng thời thể hiện sự phối hợp giữa tổ chức Hội, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ.