Hội Luật gia TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa pháp luật đến gần người dân

Ngày 15/10, Hội Luật gia TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển”. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 32 thành viên, Luật gia Ung Thị Xuân Hương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể TP.HCM.

Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động.

Phát biểu tại đại hội, Luật gia Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, cho biết đại hội có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động, xác định phương hướng, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ mới và lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo hoạt động Hội.

Luật gia Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM. Ảnh: Xuân Khắc

Theo báo cáo tại đại hội, giai đoạn 2025-2026, sau khi hợp nhất Hội Luật gia TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội từng bước kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động chuyên môn và đạt kết quả trong công tác xây dựng chính sách, phổ biến pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý.

Hiện Hội có 60 chi hội trực thuộc với 8.922 hội viên và 11 trung tâm tư vấn pháp luật. Các cấp Hội đã tham gia góp ý 1.400 lượt dự thảo luật, nghị quyết, nghị định và tổ chức 21.981 cuộc tuyên truyền pháp luật với 388.844 lượt người tham gia. Trong công tác hỗ trợ pháp lý, Hội tư vấn pháp luật 9.802 trường hợp, trợ giúp pháp lý 5.605 trường hợp và hòa giải thành 3.304 trong tổng số 3.998 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,64%.

Những kết quả này góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc pháp lý trong đời sống, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. Tuy nhiên, quá trình sắp xếp tổ chức sau hợp nhất còn gặp khó khăn do kinh phí, cơ sở vật chất hạn chế và mạng lưới chi hội cơ sở chưa phủ rộng.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đặt mục tiêu thành lập chi hội tại ít nhất 70% phường, xã, đặc khu và kết nạp thêm 700 hội viên. Đồng thời, Hội hướng đến nâng cao chất lượng phản biện chính sách, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ban Chấp hành khóa mới được kỳ vọng phát huy vai trò của đội ngũ luật gia trong xây dựng chính sách, pháp luật và trợ giúp pháp lý. Ảnh: Xuân Khắc

Lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh ghi nhận những đóng góp của Hội Luật gia TP.HCM trong xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát, phản biện xã hội, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp lý cho người dân, nhất là các nhóm yếu thế.

Trước yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng thể chế và đẩy mạnh chuyển đổi số, bà đề nghị Hội củng cố tổ chức vững mạnh, cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động thiết thực, phân công rõ trách nhiệm. Hội cần chú trọng phát triển hội viên trẻ, chuyên gia và nhà khoa học pháp lý.

Bên cạnh đó, Hội cần phát huy thế mạnh chuyên môn trong xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát, phản biện xã hội, chủ động góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và kiến nghị tháo gỡ những bất cập từ thực tiễn. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý cần lấy người dân làm trung tâm, ưu tiên người lao động, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và hộ nghèo.

Định hướng nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, nhấn mạnh hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và niềm tin của Nhân dân phải là thước đo quan trọng đối với chất lượng hoạt động của Hội. Việc phát triển tổ chức không chỉ dừng ở số lượng hội viên, chi hội mà phải gắn với nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy kiến thức, kinh nghiệm và trách nhiệm xã hội của đội ngũ luật gia.

Ông đề nghị Hội tiếp tục kiện toàn tổ chức sau hợp nhất, xây dựng đội ngũ hội viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm. Hội cần nâng cao năng lực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện xã hội, chủ động phát hiện bất cập trong quy định pháp luật và những vướng mắc từ thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh, đời sống để đề xuất giải pháp, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Cùng với đó, Hội cần tăng cường hoạt động hướng về cơ sở, mở rộng tiếp cận dịch vụ pháp lý tại những địa bàn còn khó khăn, đổi mới phương thức quản trị và ứng dụng công nghệ trong quản lý hội viên, tổ chức hoạt động, cung cấp dịch vụ pháp lý. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển đội ngũ luật gia trẻ cũng cần được quan tâm.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành khóa mới sớm cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động với mục tiêu, giải pháp rõ ràng, phù hợp đặc điểm thành phố, bảo đảm phương châm “6 rõ” gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Đồng thời, ông kiến nghị lãnh đạo TP.HCM tiếp tục tạo điều kiện về cơ chế, kinh phí và cơ sở vật chất để Hội thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.