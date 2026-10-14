Hội Luật gia Tp.Đồng Nai tư vấn pháp luật, mở lối tái hòa nhập cho phạm nhân

Chiều 14/10, Hội Luật gia Tp.Đồng Nai tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân đang chấp hành án tại Phân trại tạm giam Tân Triều, thuộc Trại tạm giam số 1, Công an Tp.Đồng Nai.

Tham dự chương trình có Luật gia Dương Văn Tín, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Đồng Nai; ông Hà Văn Thái, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 1; Thiếu tá Võ Thành Công, Phó Trưởng Phân trại phụ trách công tác phạm nhân; cùng các luật gia, báo cáo viên pháp luật và 40 phạm nhân đại diện cho những người đang chấp hành án tại đơn vị.

Làm rõ chính sách giảm án, tha tù trước thời hạn và hỗ trợ sau khi ra tù

Phát biểu khai mạc, Thiếu tá Võ Thành Công, Phó Trưởng Phân trại phụ trách công tác phạm nhân, cho biết tuyên truyền, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong quá trình quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân. Qua đó, người đang chấp hành án có thể nhìn nhận rõ hơn về hành vi vi phạm của mình, đồng thời hiểu các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân và những quy định cần tuân thủ khi trở về địa phương.

Thiếu tá Võ Thành Công, Phó Trưởng Phân trại phụ trách công tác phạm nhân phát biểu tại buổi tuyên truyền

Thiếu tá Võ Thành Công cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Hội Luật gia Tp.Đồng Nai trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho phạm nhân. Đồng thời, ông đề nghị các phạm nhân tham dự nghiêm túc lắng nghe, chủ động đặt câu hỏi để được giải đáp những vấn đề còn vướng mắc, từ đó nâng cao hiểu biết pháp luật, chấp hành tốt nội quy và tích cực cải tạo tiến bộ.

Tại chương trình, các báo cáo viên Hội Luật gia Tp.Đồng Nai tập trung phổ biến những nội dung thiết thực đối với người đang chấp hành án, trong đó có chính sách giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện và các biện pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Các chuyên đề được trình bày gắn với những tình huống cụ thể, giúp phạm nhân dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách vận dụng khi cần thiết. Qua đó, người tham dự có thêm thông tin về điều kiện, quyền lợi và trách nhiệm của bản thân trong quá trình chấp hành án cũng như sau khi trở về xã hội.

Bên cạnh đó, báo cáo viên giới thiệu những nội dung liên quan đến mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và các văn bản liên quan. Việc phân định, phân cấp thẩm quyền quản lý hành chính, trong đó có lĩnh vực tư pháp, được thông tin nhằm giúp phạm nhân hình dung rõ hơn về nơi liên hệ, giải quyết công việc khi trở về địa phương.

Những thủ tục cần thiết sau khi chấp hành xong án phạt tù như đăng ký cư trú, cấp thẻ căn cước, đăng ký hộ tịch cũng được hướng dẫn cụ thể. Đây là những vấn đề gần gũi với đời sống, giúp người chấp hành xong án phạt tù chủ động chuẩn bị giấy tờ, từng bước ổn định sinh hoạt và lao động.

Điểm đáng chú ý của chương trình là phần tư vấn pháp luật trực tiếp. Các luật gia lắng nghe, giải đáp những băn khoăn của phạm nhân, từ thủ tục đăng ký cư trú sau khi trở về địa phương đến khả năng tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế nhỏ. Việc trao đổi trực tiếp giúp từng trường hợp hiểu rõ hơn hướng xử lý phù hợp với hoàn cảnh và quy định pháp luật.

Chuẩn bị từ trong trại giam để hạn chế nguy cơ tái phạm

Trao đổi với Người Đưa Tin, Luật gia Nguyễn Văn Cưỡng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia Tp.Đồng Nai, cho biết công tác tái hòa nhập cộng đồng hướng đến mục tiêu giúp người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, khắc phục khó khăn, tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế và hạn chế nguy cơ tái phạm.

Luật gia Nguyễn Văn Cưỡng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia Tp.Đồng Nai trao đổi về công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù.

Theo ông Cưỡng, để đạt được mục tiêu này, cần có sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Các biện pháp hỗ trợ không chỉ được triển khai sau khi phạm nhân trở về mà cần bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị trước khi kết thúc thời gian chấp hành án.

Căn cứ Nghị định số 247/2026/NĐ-CP ngày 29/6/2026 của Chính phủ về công tác tái hòa nhập cộng đồng, việc hỗ trợ được thực hiện xuyên suốt từ khâu chuẩn bị, tiếp nhận đến quá trình giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tại địa phương. Việc tiếp cận các chính sách phải bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện và trình tự theo quy định.

Luật gia Nguyễn Văn Cưỡng cho rằng, mỗi người cần chủ động chuẩn bị cho cuộc sống sau khi ra tù bằng việc nghiêm túc nhìn nhận những sai lầm đã qua, tích cực cải tạo, rèn luyện đạo đức, bổ sung kiến thức pháp luật và trang bị kỹ năng cần thiết. Việc xác định hướng đi phù hợp, tìm hiểu cơ hội học nghề, việc làm hoặc phát triển sản xuất, kinh doanh cũng giúp giảm bớt những khó khăn ban đầu.

Phạm nhân tại Phân trại tạm giam Tân Triều trao đổi, chia sẻ những vướng mắc liên quan đến chính sách pháp luật và các thủ tục cần thiết khi tái hòa nhập cộng đồng.

Sau khi trở về địa phương, người chấp hành xong án phạt tù cần chủ động liên hệ chính quyền địa phương, Công an cấp xã và cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết cũng như tiếp cận chính sách hỗ trợ khi đủ điều kiện. Bên cạnh đó, sự đồng hành của gia đình, việc duy trì các mối quan hệ lành mạnh và tích cực tham gia lao động, hoạt động cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình ổn định cuộc sống.

Theo Hội Luật gia Tp.Đồng Nai, chương trình không chỉ giúp phạm nhân tiếp cận các quy định pháp luật mà còn góp phần chuẩn bị tâm thế, kiến thức và định hướng cho chặng đường phía trước. Hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật được duy trì nhằm hỗ trợ phạm nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, có thêm cơ hội làm lại cuộc đời và từng bước trở thành công dân có ích cho xã hội.