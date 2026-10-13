Hội Luật gia Tp.Đồng Nai thành lập Đảng bộ với 58 đảng viên

Đảng bộ Hội Luật gia Tp.Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 24-QĐ/ĐU ngày 30/9/2026 của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố trên cơ sở hợp nhất Chi bộ Hội Luật gia với 14 Đảng viên và Chi bộ Đoàn Luật sư với 44 Đảng viên, nâng tổng số Đảng viên của Đảng bộ lên 58 người.

Đảng bộ có Đảng viên sinh hoạt tại hai cơ quan, đơn vị với chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Trong đó, Chi bộ Đoàn Luật sư có số lượng đảng viên đông hơn. Các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trên nhiều địa bàn của thành phố, đặt ra yêu cầu tổ chức sinh hoạt Đảng phù hợp với đặc thù từng đơn vị.

Gắn xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn

Trao đổi với Người Đưa Tin, Luật gia Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Đồng Nai, cho biết việc thành lập Đảng bộ là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở tăng cường sự lãnh đạo thống nhất, phát huy vai trò của đội ngũ luật gia, luật sư trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Luật gia Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Đồng Nai làm Bí thư Đảng ủy Hội Luật gia Tp.Đồng Nai.

Theo Luật gia Phan Văn Châu, việc được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Trên cương vị mới, ông xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên.

Đồng thời, Đảng bộ sẽ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Luật gia Phan Văn Châu nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng phải gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi cán bộ, đảng viên cần chủ động đổi mới phương pháp làm việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm và nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Cùng trao đổi về định hướng hoạt động của Đảng bộ, Luật gia Đỗ Văn Gọn, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng, cho rằng việc thành lập Đảng bộ Hội Luật gia Tp.Đồng Nai tạo điều kiện tăng cường sự lãnh đạo thống nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội và chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Theo Luật gia Đỗ Văn Gọn, Đảng bộ cần phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm nêu gương, đổi mới phương thức điều hành theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch. Việc phân công nhiệm vụ phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng hình thức và hướng mạnh hoạt động về cơ sở.

"Điều quan trọng nhất là chất lượng công tác tư vấn, hướng dẫn pháp luật, bào chữa tranh tụng bảo vệ công lý, công bằng lẽ phải và niềm tin của người dân đối với đội ngũ luật gia, luật sư", Luật gia Đỗ Văn Gọn nhấn mạnh.

Đưa pháp luật đến gần hơn với người dân

Bên cạnh nhiệm vụ kiện toàn tổ chức, Hội Luật gia Tp.Đồng Nai xác định nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở là những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Luật gia Phan Văn Châu, hoạt động của Hội cần hướng mạnh về cơ sở, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Đội ngũ luật gia, luật sư cần phát huy kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn để giúp người dân hiểu đúng quy định, biết cách áp dụng pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Hội cần mở rộng hoạt động tư vấn pháp luật tại các xã, phường và khu dân cư, ưu tiên những địa bàn còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ pháp lý, nơi tập trung đông công nhân, người lao động và người có hoàn cảnh khó khăn.

Luật gia Đỗ Văn Gọn, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng, Hội Luật gia Tp.Đồng Nai.

Về nội dung tuyên truyền, tư vấn, Luật gia Đỗ Văn Gọn đề xuất tập trung vào những vấn đề thiết thực như đất đai, thừa kế, hôn nhân và gia đình, lao động, bảo hiểm xã hội, khiếu nại, tố cáo và chính sách an sinh xã hội.

Theo ông, hoạt động tư vấn không nên chỉ dừng ở việc phổ biến quy định mà cần hướng dẫn người dân giải quyết từng trường hợp cụ thể, xác định đúng trình tự, thủ tục và cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Hội cần tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền cơ sở và cơ quan chức năng; hướng dẫn người dân đủ điều kiện tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông cũng cần được đẩy mạnh nhằm truyền tải thông tin pháp luật bằng hình thức dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Theo ông Đỗ Văn Gọn, hiệu quả hoạt động không nên chỉ được đánh giá qua số lượng hội nghị hay buổi tuyên truyền mà cần thể hiện ở khả năng tháo gỡ những vướng mắc thực tế, giúp người dân biết vận dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đội ngũ luật gia cũng cần tích cực tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật, phản ánh những bất cập trong quá trình thực thi tại cơ sở và phát huy vai trò hòa giải nhằm hạn chế tranh chấp kéo dài.

Việc thành lập Đảng bộ Hội Luật gia Tp.Đồng Nai và chỉ định Luật gia Phan Văn Châu giữ chức Bí thư Đảng ủy mở ra giai đoạn mới trong công tác kiện toàn tổ chức. Hiệu quả hoạt động của Đảng bộ sẽ được thể hiện qua chất lượng xây dựng Đảng, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và khả năng hỗ trợ người dân tiếp cận, thực hiện pháp luật.

Trước đó, ngày 8/10, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Tp.Đồng Nai tổ chức lễ công bố các quyết định thành lập các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. Trong đó, Chi bộ Đoàn Luật sư thành phố và Chi bộ Hội Luật gia thành phố được hợp nhất để thành lập Đảng bộ Hội Luật gia Tp.Đồng Nai. Luật gia Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, chúc mừng các tổ chức Đảng và các đồng chí được chỉ định tham gia cấp ủy. Bà Huỳnh Thị Hằng đề nghị các cấp ủy khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hằng năm, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất. Đồng thời, các cấp ủy cần đổi mới nội dung sinh hoạt gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, chú trọng phát triển đảng viên mới, tăng cường kiểm tra, giám sát và chủ động phòng ngừa sai phạm.