Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội

Thực hiện Kế hoạch số 177-KH/TU của Thành ủy Đồng Nai về tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới, Hội Luật gia Tp.Đồng Nai đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung chỉ thị đến cán bộ, hội viên.

Hội Luật gia Tp.Đồng Nai tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ, hội viên.

Trên cơ sở đó, Hội cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, tôn chỉ, mục đích, điều lệ và điều kiện hoạt động. Trọng tâm là phát huy vai trò của đội ngũ luật gia trong tham gia xây dựng, thực thi pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Luật gia Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Đồng Nai cho biết, việc triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên về vị trí, vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Luật gia Phan Văn Châu, Hội sẽ tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, gắn việc thực hiện chỉ thị với nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động thực tiễn. Qua đó, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, bảo đảm hoạt động đúng định hướng, đúng quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tế.

Đáng chú ý, một trong những yêu cầu quan trọng của Chỉ thị số 11-CT/TW là đổi mới cách nhìn nhận, đánh giá hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng. Theo đó, hội viên và nhân dân phải được xác định là trung tâm; hiệu quả đóng góp cho xã hội và mức độ hài lòng của người dân, hội viên là thước đo kết quả hoạt động.

Luật gia Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Đồng Nai phát biểu về định hướng đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội trong giai đoạn mới.

"Không thể chỉ đánh giá một tổ chức Hội thông qua số lượng hội viên, số hội nghị, số cuộc vận động hay phong trào được tổ chức. Quan trọng hơn là tổ chức đó tập hợp được lực lượng nào, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên ra sao, tạo ra sản phẩm gì, huy động được nguồn lực nào và đóng góp thực chất như thế nào cho cộng đồng, xã hội và đất nước", ông Phan Văn Châu nhấn mạnh.

Từ yêu cầu này, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Đồng Nai cho rằng, hoạt động của hội cần chuyển từ chú trọng số lượng sang chất lượng, từ hình thức sang hiệu quả thực chất, đồng thời nâng cao tính chủ động, tự chủ thay vì trông chờ, phụ thuộc.

Đối với Hội Luật gia Tp.Đồng Nai, điều đó đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội, phát huy năng lực chuyên môn của đội ngũ luật gia và tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan. Các chương trình cần hướng đến những vấn đề pháp lý thiết thực, xuất phát từ nhu cầu của hội viên và người dân.

Đẩy mạnh trợ giúp pháp lý, đưa pháp luật đến gần người dân

Bà Lưu Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Đồng Nai đánh giá cao việc Hội Luật gia Tp.Đồng Nai chủ động triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW, gắn các nội dung chỉ đạo với nhiệm vụ chuyên môn, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Bà Lưu Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Đồng Nai phát biểu về việc đổi mới hoạt động các hội quần chúng, phát huy vai trò phục vụ nhân dân.

Theo bà Hà, việc triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW cần gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hội quần chúng. Các tổ chức hội cần bảo đảm hoạt động đúng định hướng, tuân thủ quy định pháp luật, phát huy tính tự chủ và vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên; đồng thời tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đối với công tác trợ giúp pháp lý, bà Hà đề nghị các cấp Mặt trận và tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ pháp lý; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt, phản ánh và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

"Thông qua các hoạt động thiết thực, các tổ chức hội góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhất là những đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn", bà Lưu Thị Hà nhấn mạnh.

Các luật gia Hội Luật gia Tp.Đồng Nai chụp hình lưu niệm tại hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị.

Từ những định hướng trên, Hội Luật gia Tp.Đồng Nai xác định việc đổi mới hoạt động phải gắn liền với hiệu quả phục vụ cộng đồng. Mỗi cán bộ, hội viên không chỉ phát huy chuyên môn, nghiệp vụ mà còn đóng vai trò cầu nối đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đến gần hơn với người dân.

Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò của đội ngũ luật gia trong đời sống xã hội, đồng hành cùng Tp.Đồng Nai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.