Hội Luật gia Tp.Cần Thơ đồng hành mở lối hoàn lương

Tiếp sức cho hành trình làm lại cuộc đời

Mới đây, Hội Luật gia Tp.Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn phường Phước Thới. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tháo gỡ rào cản pháp lý, tạo điều kiện cho người lầm lỡ sớm ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Cán bộ công an tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật và chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù.

Hội nghị thu hút đông đảo người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đến tham dự. Không khí diễn ra cởi mở khi các luật gia chủ động gợi mở, khuyến khích người tham dự chia sẻ những vướng mắc thực tế mà họ đang gặp phải trong quá trình trở lại cuộc sống thường nhật.

Các nội dung trao đổi tập trung chủ yếu vào các vấn đề thiết thân như: Thủ tục đăng ký cư trú, cấp đổi giấy tờ tùy thân, xóa án tích, cùng các điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bằng chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, đại diện Hội Luật gia Tp.Cần Thơ cùng các đơn vị phối hợp đã trực tiếp hướng dẫn chi tiết từng trường hợp, giúp người dân nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ pháp lý và quy trình thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương.

Người dân phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức pháp luật, hội nghị còn là cầu nối giúp người hoàn lương tiếp cận rõ hơn các chính sách hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và vay vốn phát triển kinh tế. Việc nắm bắt kịp thời các thông tin này giúp họ chủ động hơn trong việc định hướng tương lai, xóa bỏ mặc cảm cá nhân để từng bước vươn lên.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Luật gia Thành phố với các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương đã góp phần hiện thực hóa các chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước, qua đó chung tay giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Bền bỉ chuỗi hoạt động đồng hành

Trước đó, trong tháng 9/2026, các chương trình phổ biến và tư vấn pháp luật tương tự cũng đã liên tiếp được tổ chức tại các địa phương như phường Long Tuyền (ngày 11/9) và phường An Bình (ngày 16/9). Chuỗi hoạt động diễn ra xuyên suốt tại các địa phương cho thấy sự đồng hành bền bỉ và trách nhiệm của Hội Luật gia Tp.Cần Thơ trong công tác hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Bà Nguyễn Thuý Hằng, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Cần Thơ phát biểu tại hội nghị diễn ra tại phường An Bình.

Chia sẻ về ý nghĩa của các chương trình này, bà Nguyễn Thúy Hằng - Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Cần Thơ nhấn mạnh, việc chấp hành xong án phạt tù là một dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để mỗi người trở về với gia đình và xã hội. Tuy nhiên, hành trình trở lại cuộc sống bình thường không phải lúc nào cũng dễ dàng khi họ phải đối mặt với nhiều khó khăn về việc làm, thu nhập hay những mặc cảm, thiếu tự tin.

Bà Nguyễn Thúy Hằng cho biết thêm: "Mục tiêu của công tác tái hòa nhập cộng đồng không chỉ là tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà còn nhằm giúp mỗi người hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, có ý thức chấp hành pháp luật, ổn định cuộc sống và trở thành công dân có ích cho xã hội. Quá khứ là điều đã qua, quan trọng là cách chúng ta lựa chọn và hành động từ hôm nay. Về phía chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, chúng tôi xác định đây là trách nhiệm chung, cần sự phối hợp và hỗ trợ phù hợp để đồng hành cùng người hoàn lương ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm".

Hành trình hoàn lương chưa bao giờ dễ dàng, nhưng khi rào cản pháp lý được tháo gỡ và tấm lòng sẻ chia được trao đi, sự tự tin sẽ trở lại. Những buổi tư vấn pháp luật thiết thực ấy chính là điểm tựa vững chắc, mở ra cánh cửa hy vọng để những người từng lầm lỡ an tâm làm lại cuộc đời, cùng xây dựng một cộng đồng an toàn và nhân ái.