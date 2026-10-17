Hội Luật gia tỉnh Hưng Yên: Nâng cao kỹ năng hòa giải, giữ bình yên từ cơ sở

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2026), đồng thời triển khai Đề án "Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030" và Đề án "Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030", ngày 15/10, Hội Luật gia tỉnh Hưng Yên phối hợp với UBND xã Thư Trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở.

Tham dự hội nghị có ông Vũ Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Hưng Yên; lãnh đạo, cán bộ Hội Luật gia tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Thư Trì cùng cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng và đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Ngọc Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Thư Trì nhấn mạnh vai trò quan trọng của hòa giải ở cơ sở trong việc kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay tại cộng đồng dân cư.

Hòa giải hiệu quả không chỉ góp phần hạn chế đơn thư, tranh chấp kéo dài mà còn giúp giữ gìn tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Vì vậy, việc tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở, trang bị kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ trực tiếp làm công tác hòa giải có ý nghĩa thiết thực, giúp các hòa giải viên vận dụng đúng quy định pháp luật và linh hoạt hơn khi xử lý những tình huống phát sinh trong đời sống.

bà Phạm Thị Liễu Lập - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hưng Yên.

Tại hội nghị, bà Phạm Thị Liễu Lập - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hưng Yên, thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở, đồng thời tập trung trao đổi các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết đối với hòa giải viên.

Trong đó, các hòa giải viên được hướng dẫn quy trình tiến hành hòa giải; kỹ năng giao tiếp, lắng nghe; yêu cầu các bên cung cấp thông tin, tài liệu; xem xét, xác minh vụ việc và nhận diện nguyên nhân, mâu thuẫn, xung đột lợi ích cốt lõi giữa các bên.

Một nội dung quan trọng khác là kỹ năng tra cứu, tìm kiếm quy định pháp luật liên quan để giải thích, tư vấn, giúp các bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình. Trên cơ sở đó, hòa giải viên vận dụng kỹ năng giải thích, thuyết phục và hướng dẫn các bên tự thỏa thuận, tìm được tiếng nói chung để tháo gỡ mâu thuẫn.

Đây là những kỹ năng đặc biệt cần thiết bởi hòa giải ở cơ sở không đơn thuần là phân định đúng - sai. Người hòa giải còn phải hiểu hoàn cảnh, tâm lý của từng bên, tìm được căn nguyên của mâu thuẫn và lựa chọn cách vận động, thuyết phục phù hợp để các bên tự nguyện đi đến thỏa thuận.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ và hòa giải viên xã Thư Trì được củng cố thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống, qua đó nâng cao chất lượng giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ khi mới phát sinh.

Với sự am hiểu địa bàn, gần gũi với người dân và có uy tín trong cộng đồng, hòa giải viên chính là lực lượng quan trọng đưa pháp luật vào đời sống. Mỗi vụ việc được hòa giải thành công không chỉ giúp các bên tránh được những tranh chấp kéo dài mà còn góp phần hàn gắn quan hệ gia đình, láng giềng, củng cố sự đồng thuận trong cộng đồng.

Hoạt động tuyên truyền, tập huấn của Hội Luật gia tỉnh Hưng Yên vì vậy không chỉ góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên mà còn phát huy vai trò của các cấp Hội trong phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm và giải quyết mâu thuẫn từ cơ sở, qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự và tạo môi trường ổn định cho địa phương phát triển.