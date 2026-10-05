Hội Luật gia Nga và Trung Quốc chúc mừng Hội Luật gia Việt Nam nhân dịp Đại hội lần thứ XV

Trong thư chúc mừng của Hội Luật gia Nga, ông S.V. Stepashin - Chủ tịch Hội Luật gia Nga trân trọng gửi tới các đại biểu lời chào mừng nồng nhiệt nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031

Theo Chủ tịch S.V. Stepashin, trong nhiều năm qua, Hội Luật gia Việt Nam là một trong những tổ chức nghề nghiệp lớn của đất nước, với đội ngũ hội viên tích cực tham gia hình thành ý thức pháp luật trong xã hội, nâng cao hiểu biết pháp luật của người dân, cung cấp trợ giúp pháp lý và tham gia thẩm định, đánh giá chuyên môn đối với các dự thảo luật.

Thư chúc mừng của Hội Luật gia Nga.

Với sự tham gia và đóng góp tích cực của Hội Luật gia Việt Nam, nhiều chương trình, dự án có ý nghĩa xã hội đã được triển khai; hệ thống pháp luật quốc gia tiếp tục được hoàn thiện; ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý trong xã hội từng bước được củng cố; qua đó, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật và năng lực của người dân trong việc thực hiện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Nhằm thực hiện thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược, Hội Luật gia Nga và Hội Luật gia Việt Nam thường xuyên trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, tổ chức các chuyến thăm làm việc của các đoàn luật gia và tiến hành các cuộc gặp về những vấn đề pháp luật mang tính thời sự.

Hai tổ chức cùng chia sẻ những nguyên tắc và mục tiêu chung, trong đó có việc nâng cao vị thế của nghề luật, góp phần củng cố Nhà nước pháp quyền, bảo vệ quyền và tự do của công dân, bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý có chất lượng.

"Chúng tôi hết sức trân trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nghề nghiệp đã được xây dựng giữa hai tổ chức, đồng thời chân thành cảm ơn các đồng nghiệp Việt Nam vì sự ủng hộ nhất quán và tinh thần sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng. Tôi tin tưởng rằng việc tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa chúng ta sẽ góp phần tăng cường mối liên hệ nghề nghiệp giữa giới luật gia Nga và Việt Nam, đồng thời củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Xin chúc các đại biểu Đại hội làm việc hiệu quả, dồi dào sức khỏe và thành công trong việc thực hiện các kế hoạch đã đề ra", Chủ tịch Hội Luật gia Nga viết trong thư.

Trong điện chúc mừng, Hội Luật gia Trung Quốc bày tỏ rất vui mừng được biết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV sẽ được tổ chức vào ngày 7/10/2026 tại Hà Nội. Hội Luật gia Trung Quốc gửi tới Hội Luật gia Việt Nam và toàn thể hội viên lời chúc mừng chân thành.

Hội Luật gia Việt Nam là một tổ chức pháp luật quan trọng của Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Hội luôn tích cực thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền tại Việt Nam và có những đóng góp tích cực trong việc đề cao thượng tôn pháp luật, thúc đẩy công bằng và công lý xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Điện chúc mừng của Hội Luật gia Trung Quốc.

"Hội Luật gia Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị với Quý Hội. Thông qua các hoạt động song phương và đa phương, hai tổ chức chúng ta đã không ngừng tăng cường giao lưu, hợp tác, có những đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy giao lưu giữa giới luật gia hai nước và sự phát triển hữu nghị của quan hệ song phương.

Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục duy trì trao đổi chặt chẽ, làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất trong lĩnh vực pháp luật, cùng thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa giới luật gia Trung Quốc và Việt Nam phát triển ổn định", điện chúc mừng của Hội Luật gia Trung Quốc nêu rõ.

Trong điện mừng, Hội Luật gia Trung Quốc tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Lãnh đạo khóa mới, Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, tiến bước mạnh mẽ và mở ra những triển vọng mới trên mọi mặt công tác. Qua đó, có những đóng góp mới và lớn hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền và phát triển đất nước tại Việt Nam.