Ngày 25/11, tại xã Tân Tiến, Hội Luật gia tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Tân Tiến tổ chức "Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới kết hợp với tư vấn pháp luật cho nhân dân tham dự".

Hội nghị phổ biến pháp luật Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Hội Luật gia tỉnh Cà Mau nhận được sự quan tâm của đông đảo hội viên và người dân.

Hoạt động thiết thực này nhằm hưởng ứng chuỗi sự kiện Tết Quân Dân năm 2027 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đồng thời thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật được UBND tỉnh giao trong năm 2026. Tham dự hội nghị có khoảng 60 đại biểu bao gồm đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cán bộ hội viên Hội Luật gia cấp xã, các Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp cùng đông đảo người dân địa phương.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Hội Luật gia tỉnh đã tập trung triển khai, phổ biến những nội dung cốt lõi của các văn bản pháp luật mới có liên quan mật thiết đến quyền lợi và đời sống hằng ngày của người dân. Trọng tâm là Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, giúp bà con nâng cao nhận thức pháp lý, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng cũng như phát huy quyền làm chủ tại địa phương.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Hội Luật gia tỉnh đã tập trung triển khai, phổ biến những nội dung cốt lõi của các văn bản pháp luật mới có liên quan mật thiết đến quyền lợi và đời sống hằng ngày của người dân.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, đội ngũ luật sư và luật gia giàu kinh nghiệm đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp thắc mắc và tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân có yêu cầu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt động này đã kịp thời tháo gỡ nhiều vướng mắc pháp lý thực tế tại cơ sở.

Hội Luật gia tỉnh Cà Mau trao tặng 25 phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn vùng ven biển của xã Tân Tiến.

Dịp này, thể hiện tinh thần tương thân tương ái hướng về vùng ven biển, Hội Luật gia tỉnh Cà Mau đã trao tặng 25 phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Tiến.

Hội Luật gia tỉnh đã trao tặng nhiều đầu sách pháp luật cho các ấp.

Đồng thời, Ban Tổ chức cũng trao tặng nhiều đầu sách pháp luật thiết thực cho các ấp nhằm bổ sung nguồn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, xây dựng tủ sách pháp luật tại cơ sở.

Toàn bộ số tiền dành để tặng quà và sách cho các ấp, xã đều được vận động từ nguồn xã hội hòa.

Hội nghị không chỉ góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân vùng ven biển mà còn thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tạo khí thế phấn khởi hướng tới Tết Quân Dân năm 2027.