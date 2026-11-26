Hội Luật gia 9 tỉnh miền núi phía Bắc tổng kết công tác thi đua

Năm 2026, các đơn vị triển khai đồng bộ phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, chú trọng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật. Hội Luật gia các tỉnh đã tham gia tổ chức 159 hội nghị; đóng góp 6.540 lượt ý kiến vào các dự thảo văn bản pháp luật; thẩm định, rà soát, kiểm tra 8.759 văn bản.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai rộng khắp. Trong năm, các cấp Hội tổ chức 195 hội nghị tập huấn cho trên 27.000 lượt người; trực tiếp và phối hợp tổ chức 17.547 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 1,74 triệu lượt người tham gia; phát hành hơn 567.600 tờ rơi, tờ gấp, sổ tay pháp luật và tài liệu điện tử.

Đại diện Hội luật gia tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý tiếp tục hướng về cơ sở, tập trung vào các lĩnh vực: Hôn nhân và gia đình, đất đai, doanh nghiệp, hình sự, dân sự, an toàn giao thông. Các hội đã tư vấn trực tiếp 13.105 vụ việc, trợ giúp pháp lý 6.632 vụ việc, tư vấn giải quyết 2.440 vụ khiếu nại ở cơ sở, trong đó hòa giải thành 1.555 vụ.

Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hội. Cụm thi đua đã phát động phong trào thi đua năm 2027 và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị, quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.