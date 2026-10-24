Hội Lọc máu Việt Nam: Hội nghị khoa học lần thứ VI hướng tới chăm sóc toàn diện người bệnh

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, tại Việt Nam, tỷ lệ hiện mắc bệnh thận mạn khoảng 10% dân số, tương đương 10 triệu người. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, nhu cầu điều trị bệnh thận mạn chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó có sự gia tăng các bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, béo phì và tình trạng già hóa dân số. Vì vậy, phát hiện sớm và quản lý bệnh có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ tiến triển đến giai đoạn cần điều trị thay thế thận.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị khoa học thường niên lần thứ VI Hội Lọc máu Việt Nam. Ảnh: X.T.

Bộ Y tế xác định quản lý bệnh thận mạn cần được thực hiện liên tục, toàn diện và chú trọng dự phòng. Theo các Quyết định số 1709/QĐ-BYT ngày 12/6/2026 và số 1983/QĐ-BYT ngày 1/7/2026, Bộ Y tế đặt yêu cầu đánh giá định kỳ chức năng thận cho 100% người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường đang được quản lý tại cơ sở y tế, đặc biệt lồng ghép sàng lọc nguy cơ bệnh thận mạn vào hoạt động khám sức khỏe định kỳ và quản lý bệnh không lây nhiễm. Bên cạnh đó, Bộ Y tế định hướng rà soát nhu cầu điều trị, nhân lực, trang thiết bị và công suất hoạt động tại các cơ sở lọc máu, làm căn cứ nâng cao năng lực chuyên môn và phân bổ nguồn lực phù hợp.

Việc phát triển lọc màng bụng, ghép thận và vận động hiến tạng, đặc biệt từ người chết não, cũng được xác định là những giải pháp cần thúc đẩy. Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế tài chính, bảo hiểm y tế và xây dựng dữ liệu phục vụ quản lý, theo dõi người bệnh.

Bộ Y tế ghi nhận Hội Lọc máu Việt Nam đã duy trì hội nghị khoa học thường niên đến lần thứ VI, là nơi bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên lọc máu cả nước cập nhật kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm. Chương trình năm nay có 3 phiên dành cho điều dưỡng và kỹ thuật viên, những người ở bên người bệnh suốt mỗi ca lọc. Các phiên về lọc màng bụng, ghép thận, chất lượng nước RO và dịch lọc…

PGS.TS.BS Lê Việt Thắng, Chủ tịch Hội Lọc máu Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: X.T.

PGS.TS.BS Lê Việt Thắng, Chủ tịch Hội Lọc máu Việt Nam, trong phát biểu tại Hội nghị cho biết, nhìn lại chặng đường đã đi qua chuyên ngành lọc máu Việt Nam đa có những bước tiến vượt bậc.

Chúng ta không chỉ mở rộng mạng lưới lọc máu đến mọi miền Tổ quốc mà còn liên tục cập nhật, làm chủ kỹ thuật tiên tiến từ lọc máu thường quy đến các phương pháp lọc máu hiện đại. Nhờ đó nhiều người bệnh cấp cứu cấp cứu được cứu sống, chất lượng cuộc sống của người bệnh lọc máu chu kỳ được nâng lên rõ rệt.

PGS.TS.BS Lê Việt Thắng đã xúc động nói: Cảm ơn sự cống hiến thầm lặng, bền bỉ của đội ngũ ỹ, bác sĩ, điều dưỡng trên cả nước – những người đang hằng ngày, hằng giờ giành giật sự sống cho người bệnh bên những dòng máu tuần hoàn qua máy lọc. Và đặc biệt, cảm ơn hàng chục nghìn người bệnh đang lọc máu chu kỳ và gia đình họ trên khắp cả nước đã tin tưởng chúng tôi, kiên nhẫn, đồng hành cùng người thầy thuốc trên chặng đường vất vả để duy trì cuộc sống.

Hội nghị khoa học thường niên lần thứ VI của Hội Lọc máu Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 23.24/10/2026 tại Đà Nẵng. Ảnh: X.T.

Hội nghị khoa học thường niên lần thứ VI năm 2026, diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/10/2026 với 21 phiên khoa học, 159 báo cáo cùng sự tham gia của các chuyên gia quốc tế đến từ Đức, Nhật Bản, Australia, Thái Lan và nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước. Hội nghị tập trung trao đổi các giải pháp từ kỹ thuật chuyên sâu đến mô hình chăm sóc đa ngành, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam, qua đó góp phần giảm gánh nặng cho người bệnh và thân nhân.

Trong phát biểu chào mừng, BSCKII Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng nói: Chúng tôi đánh giá cao vai trò của Hội Lọc máu Việt Nam trong việc kết nối đội ngũ chuyên gia, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực lọc máu.

Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế mà còn tạo điều kiện để các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường hợp tác, từng bước chuẩn hóa quy trình và nâng cao chất lượng điều trị.

Ngành Y tế Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chuyên môn từ Hội Lọc máu Việt Nam, các chuyên gia và các cơ sở y tế trên cả nước, qua đó góp phần nâng cao năng lực chuyên ngành, hướng tới cung cấp các dịch vụ y tế ngày càng an toàn, hiệu quả và chất lượng cho người dân.

Ban Tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ VI của Hội Lọc máu Việt Nam trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ: NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG: CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM NHÀ TÀI TRỢ VÀNG: VPĐD FRESENIUS KABI ASIA PACIFIC LTD TẠI TP.HCM VPĐD LOTUS INTERNATIONAL PTE. LTD. TẠI TP. HCM NHÀ TÀI TRỢ BẠC CÔNG TY CPTM VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG CÔNG TY TNHH ASTELLAS PHARMA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH VANTIVE VIỆT NAM HEALTHCARE CÔNG TY TNHH BAIN MEDICAL TRADING (VIETNAM) VPĐD BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI TP HCM CÔNG TY TNHH INBODY VIETNAM CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM CÔNG TY TNHH TUC VIỆT NAM CÁC NHÀ ĐỒNG TÀI TRỢ: CÔNG TY TNHH NOVARTIS VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐỒNG HỮU CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OTSUKA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED - NHÃN HÀNG ITALFARMACO CÔNG TY TNHH TELEFLEX MEDICAL VIỆT NAM CÔNG TY TNHH ASTRAZENECA VIỆT NAM VPĐD BRIDGE HEALTHCARE CÔNG TY TNHH GIGAMED - NHÃN HÀNG EAPHARMA CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT THÀNH HƯNG CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED - TEVA ACTAVIS CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ TAIMAX CÔNG TY TNHH SANOFI-AVENTIS VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỨC AN