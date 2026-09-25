Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội: Sai phạm về đất đai, phải nộp ngân sách hơn 1,5 tỷ đồng

Thanh tra TP Hà Nội vừa ban hành Kết luận Thanh tra việc phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất đối với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hà Nội.

Ảnh minh hoạ.

Qua thanh tra, Thanh tra Thành phố đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hà Nội.

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hà Nội chưa hoàn thiện việc kê khai, lập phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất số 126 Nam Cao, phường Giảng Võ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy tại điểm b khoản 4 Điều 6 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất.

Ngoài ra, Hội này còn cho mượn tài sản công nói chung và một phần diện tích phòng kho khoảng 29,5 m2 tại cơ sở nhà, đất số 140 Quang Trung, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hà Nội khẩn trương thu hồi toàn bộ số tiền 1.563.929.000 đồng thu được từ việc cho thuê nhà, đất không đúng quy định, nộp vào ngân sách nhà nước.

Quỹ hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội cũng được yêu cầu kê khai nộp toàn bộ số tiền 23.712.555 đồng thu từ việc giao khoán cho thuê nhà, đất không đúng quy định, nộp vào ngân sách nhà nước.

Thanh tra đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội chỉ đạo Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân đối với các tồn tại, vi phạm và khắc phục các tồn tại được Thanh tra thành phố nêu.