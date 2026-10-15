Chiều 15-10, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Vạn Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026).

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, trưởng thành, ghi dấu những đóng góp của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cán bộ, hội viên tiêu biểu trong phong trào thanh niên xã Vạn Ninh được tuyên dương tại buổi lễ.

Thời gian qua, công tác hội và phong trào thanh niên trên địa bàn xã tiếp tục đổi mới; các hoạt động hội hướng đến tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, giao lưu, phát triển kỹ năng và đóng góp cho cộng đồng. Cán bộ hội, hội viên, thanh niên phát huy tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, chăm lo các đối tượng chính sách, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Dịp này, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Vạn Ninh tuyên dương 19 cán bộ, hội viên tiêu biểu trong công tác hội và phong trào thanh niên nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.