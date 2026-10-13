Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hành trình tiếp lửa truyền thống

Sáng 13-10, tại Di tích lịch sử Tàu Không số C235 (phường Đông Ninh Hòa), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình “Hành trình tiếp lửa truyền thống - Khát vọng thanh niên Khánh Hòa”, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026).

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Tại chương trình, các đại biểu, hội viên, thanh niên đã dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, ban tổ chức trao 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn phường Đông Ninh Hòa; tặng 2 loa bluetooth phục vụ công tác dạy và học cho Trường THCS Đông Ninh Hòa.

Ban tổ chức trao học bổng cho các học sinh.

Ban tổ chức tặng 2 loa bluetooth cho Trường THCS Đông Ninh Hòa.

Tiếp đó, đoàn đến Trường THCS Đông Ninh Hòa - Phân hiệu Ninh Thủy khánh thành công trình thanh niên “Cột mốc Trường Sa” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Đông Ninh Hòa triển khai. Công trình góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp tình yêu biển, đảo quê hương cho học sinh. Đồng thời, khởi công công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhanh, thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Công trình có tổng kinh phí 150 triệu đồng, trong đó Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, Công ty TNHH Liên doanh Kho ngoại quan Xăng dầu Vân Phong hỗ trợ 70 triệu đồng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình thanh niên “Cột mốc Trường Sa”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình “Ngôi nhà hạnh phúc”.

Chương trình là dịp để hội viên, thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần vào sự phát triển của địa phương.