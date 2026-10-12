Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội LHTN Việt Nam

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long; Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy…

Lễ kỷ niệm còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành; gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; nguyên lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội qua các thời kỳ, cùng đông đảo cán bộ, hội viên, thanh niên Thủ đô và cả nước.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Từ Đại hội thành lập tháng 10.1956 tại Hà Nội, dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đã không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên yêu nước, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho cán bộ Hội tiêu biểu

Trong bài diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy khẳng định: Sự ra đời của Hội LHTN giải phóng miền Nam Việt Nam đã góp phần tập hợp các lực lượng thanh niên yêu nước ở miền Nam trong cuộc đấu tranh chung của dân tộc.

Trong phong trào thanh niên cả nước do Đoàn làm nòng cốt, cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên đã hăng hái hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng” ở miền Bắc và “Năm xung phong” ở miền Nam, thi đua theo tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”.

Những phong trào ấy gắn việc sẵn sàng chiến đấu với lao động sản xuất, học tập và phục vụ tiền tuyến; biến tình yêu nước thành những hành động cụ thể trên từng công trường, đồng ruộng, trong mỗi nhà máy và đơn vị chiến đấu.

Truyền thống đó được bồi đắp từ khí phách của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Đó là tấm gương anh Lý Tự Trọng, ở tuổi 17 đã giữ trọn niềm tin vào con đường cách mạng; chị Võ Thị Sáu, người con gái Đất Đỏ hiên ngang trước kẻ thù, hy sinh khi mới 19 tuổi; anh Trần Văn Ơn, đã hy sinh khi che chở cho các bạn học sinh nhỏ tuổi hơn, anh hy sinh khi 19 tuổi; anh Nguyễn Văn Trỗi, người thợ điện trẻ đã chiến đấu và hy sinh ở tuổi 24 và nhiều anh, chị như Nguyễn Viết Xuân, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Việt Hồng, Kpă Klơng, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm…

Các anh, các chị cũng từng có những ước mơ và dự định riêng. Nhưng trước vận mệnh dân tộc, họ đã lựa chọn dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho cán bộ Hội tiêu biểu

Theo anh Nguyễn Kim Quy, bước vào công cuộc đổi mới, các chương trình, cuộc vận động như “Lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước phồn vinh”, “Giúp nhau lập nghiệp vì dân giàu, nước mạnh”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Thanh niên sống đẹp – sống có ích” và chương trình “Khi Tổ quốc cần” đã khơi dậy ý chí vươn lên, tinh thần tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên.

Một dấu mốc nổi bật trong chặng đường 70 năm của Hội là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Từ đây, tình yêu Tổ quốc trở thành thông điệp chung, gần gũi, có khả năng kết nối rộng rãi các tầng lớp thanh niên. Mỗi thanh niên có thể tham gia bằng công việc, sở trường và điều kiện của mình; từ giữ gìn văn hóa, học tập, lao động sáng tạo đến tình nguyện, bảo vệ môi trường, hướng về biên giới, biển đảo quê hương.

Đến nay, Hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, 6 tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước.

Mỗi hội viên, mỗi tổ chức, mỗi câu lạc bộ, đội, nhóm là một điểm kết nối, cùng tạo nên sức sống của Hội từ cơ sở đến Trung ương và làm nên một cộng đồng thanh niên ngày càng rộng mở, gắn bó và giàu sức cống hiến.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho cán bộ Hội tiêu biểu

“Trong dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống này, Hội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đó là sự ghi nhận cao quý đối với những cống hiến của cán bộ, hội viên, thanh niên cả nước. Đồng thời là lời nhắc mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên phải gìn giữ sự chân thành, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với thanh niên với đất nước trong từng việc làm, từng hoạt động”, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam đã trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu. Đây là năm đầu tiên Giải thưởng “15 tháng 10” được mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam.

70 cán bộ Hội được vinh danh là những đại diện tiêu biểu cho đội ngũ cán bộ Hội trên mọi miền Tổ quốc. Các anh, chị đã có nhiều sáng kiến trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổ chức phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số và chăm lo thanh thiếu nhi ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Từ những hành trình nơi biên giới đến những hoạt động đồng hành với hội viên, thanh niên của mình, điều đáng quý là các anh, chị đã tìm cách đưa hình ảnh, hoạt động Hội đến gần hơn với nhu cầu và mong muốn của thanh niên.

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình Đại nhạc hội thanh niên 2006

Tự hào về truyền thống 70 năm, các hội viên Hội LHTN càng ý thức sâu sắc trách nhiệm của tổ chức Hội và thanh niên Việt Nam trước chặng đường phát triển mới của đất nước. Khát vọng xây dựng đất nước đang đặt ra yêu cầu mỗi người trẻ phải không ngừng nâng cao tri thức, rèn luyện bản lĩnh, phát huy năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Sau buổi lễ là chương trình Đại nhạc hội thanh niên 2026 với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như: Hòa Minzy, ERIK, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Đông Hùng, Hà Myo, Bảo Trâm, OPlus, Bùi Tuấn Ngọc, Minh Ngọc, Đinh Viết Tường, Ali Thục Phương, Dương Đức, Cao Phú Quý, Đặng Kim Thiên Kim và Hợp xướng StarLab...

Chương trình mang đến một đêm nhạc bùng nổ, giàu cảm xúc trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.