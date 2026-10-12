Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tại buổi lễ, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Phần thưởng ghi nhận những thành tích xuất sắc của Hội trong tổ chức, triển khai các chương trình an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Hơn 9 triệu hội viên trên cả nước

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ôn lại chặng đường 70 năm ra đời và trưởng thành của tổ chức Hội gắn với lịch sử dân tộc.

Tiền thân của Hội là Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam, thành lập tháng 6/1946, sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam. Tháng 2/1950, tại Đại Từ, Thái Nguyên, Đại hội lần thứ nhất Liên đoàn Thanh niên Việt Nam đã bầu đồng chí Nguyễn Chí Thanh làm Chủ tịch.

Từ ngày 8 đến 15/10/1956, Đại hội thống nhất các tổ chức thanh niên được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, quyết định lấy tên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ngày 15/10/1956, Đại hội vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình xây dựng mặt trận đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên tích cực hưởng ứng phong trào Ba sẵn sàng ở miền Bắc, Năm xung phong ở miền Nam, góp sức vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, tháng 9/1976, Hội nghị thống nhất Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên giải phóng miền Nam Việt Nam được tổ chức tại TP.HCM, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên phạm vi cả nước.

Bước vào công cuộc đổi mới, Hội từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng các hình thức tập hợp thanh niên theo nghề nghiệp, sở thích và nhu cầu chính đáng. Nhiều chương trình, cuộc vận động về lập thân, lập nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và chăm lo đời sống thanh niên được triển khai.

Phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi trở thành dấu ấn nổi bật, gắn tình yêu nước với những hành động thiết thực trong học tập, lao động, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường, hướng về biên giới, biển đảo và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Đến nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 9 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, từ những phong trào qua các thời kỳ đến phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi hôm nay, Hội luôn tìm cách đưa tình yêu nước vào hành động, phát huy sức trẻ tại những nơi cần sự đóng góp. Các chương trình như Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, Chia sẻ cùng thầy cô, Thanh niên sống đẹp và Tỏa sáng nghị lực Việt đã kết nối nhiều tấm lòng với những địa bàn khó khăn, đồng thời khuyến khích tinh thần vượt lên nghịch cảnh và cống hiến cho cộng đồng.

Hướng tới chặng đường phát triển mới, Hội xác định tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; chăm lo, đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; tạo môi trường để thế hệ trẻ nâng cao tri thức, rèn luyện bản lĩnh, phát huy năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho 70 cán bộ Hội

Cũng tại buổi lễ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh lần thứ nhất năm 2026 cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc. Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch đầu tiên của Hội, nhằm ghi nhận những đóng góp của các cán bộ Hội trong công tác Hội và phong trào thanh niên ở cơ sở.

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh lần thứ nhất năm 2026 cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Kim Quy nhắc lại thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, trong đó nhấn mạnh yêu cầu thanh niên cả nước “Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn”.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, các cấp bộ Hội đang cụ thể hóa niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước thành những cơ hội để thanh niên học tập, rèn luyện, thử sức và cống hiến, qua đó trưởng thành.

Trước đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1999 và Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005, ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp cách mạng.

Tiết mục được trình diễn tại sự kiện.

Ngay sau lễ kỷ niệm, Đại nhạc hội thanh niên được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ như Hòa Minzy, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Erik, Hoàng Bách, Bảo Trâm, Nguyễn Trần Trung Quân, Hà Myo và nhóm Oplus. Chương trình mang đến không gian âm nhạc phục vụ người dân, thanh thiếu nhi Thủ đô và du khách quốc tế.