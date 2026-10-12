Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Dịp này, để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai các chương trình an sinh xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Đăng Hải

Trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã điểm lại chặng đường 70 năm ra đời và trưởng thành gắn với lịch sử dân tộc của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; qua đây khẳng định mỗi bước phát triển của đất nước đều đặt ra những nhiệm vụ mới cho thanh niên, và từ đó, tổ chức Hội đã từng bước đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Cụ thể, đến nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có hơn 9 triệu hội viên, với hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 9 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu. Ảnh: Đăng Hải

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nêu rõ: “Từ những phong trào qua các thời kỳ đến “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hôm nay, chúng ta thấy rõ một sự tiếp nối: Hội luôn tìm cách đưa tình yêu nước đến với hành động, đưa sức trẻ đến những nơi cần sự đóng góp. Trong cuộc sống thường ngày, tinh thần ấy hiện diện bằng những việc làm gần gũi, cụ thể”.

Nhìn lại các chương trình tiêu biểu, đồng chí Nguyễn Kim Quy cho biết: “Các chương trình “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Chia sẻ cùng thầy cô” đã kết nối nhiều tấm lòng với những địa bàn còn khó khăn. “Thanh niên sống đẹp”, “Tỏa sáng nghị lực Việt” giúp chúng ta thêm tin vào sự tử tế, vào khả năng vượt lên nghịch cảnh và cống hiến của mỗi người... Mỗi chương trình có một cách làm, một đối tượng đồng hành, nhưng đều hướng đến thanh niên, đến niềm vui và cơ hội phát triển của thanh niên, của cộng đồng”.

Hướng tới chặng đường phát triển mới, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy khẳng định: “Tự hào về truyền thống 70 năm, chúng ta càng ý thức sâu sắc trách nhiệm của tổ chức Hội và thanh niên Việt Nam trước chặng đường phát triển mới của đất nước. Khát vọng xây dựng đất nước đang đặt ra yêu cầu mỗi người trẻ phải không ngừng nâng cao tri thức, rèn luyện bản lĩnh, phát huy năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho các cán bộ Hội. Ảnh: Đăng Hải

Đồng chí Nguyễn Kim Quy chia sẻ, tại Đại hội IX của Hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên đối với tương lai đất nước. Tiếp đó, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã quán triệt tới thanh niên cả nước: Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới “Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn”.

Đặc biệt, quán triệt tinh thần ấy, các cấp bộ Hội đã và đang cụ thể hóa niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo thành những cơ hội để thanh niên được học tập, rèn luyện, thử sức và cống hiến để trưởng thành.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho các cán bộ Hội. Ảnh: Đăng Hải

Cũng tại buổi lễ, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã trao Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tặng 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những người thủ lĩnh thanh niên luôn tận tâm, bền bỉ đóng góp cho công tác Hội và phong trào thanh niên ở cơ sở.

Ngay sau Lễ kỷ niệm là Đại nhạc hội thanh niên với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, quy tụ dàn ca sĩ, nghệ sĩ khách mời đang được đông đảo giới trẻ yêu thích như Hòa Minzy, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Erik, Hoàng Bách, Bảo Trâm, Nguyễn Trần Trung Quân, Hà Myo, Cao Phú Quý, Ali Thục Phương, Đặng Thiên Kim, Bùi Tuấn Ngọc, Dương Đức, nhóm Oplus…

Bữa tiệc nghệ thuật tại Đại nhạc hội đã tạo nên một không gian giàu cảm xúc phục vụ nhân dân, thanh thiếu nhi Thủ đô cũng như du khách quốc tế.