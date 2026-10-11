Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tới dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao Bằng khen cho các cán bộ Hội tiêu biểu. Ảnh: Hải Lâm

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy…

Về phía thành phố Hà Nội có Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.

Lễ kỷ niệm còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành; gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; nguyên lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội qua các thời kỳ, cùng đông đảo cán bộ, hội viên, thanh niên Thủ đô và cả nước.

70 năm hành trình cống hiến

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Từ Đại hội thành lập tháng 10-1956 tại Hà Nội, dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đã không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên yêu nước, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu. Ảnh: Hải Lâm

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 70 năm, sự ra đời và trưởng thành của Hội luôn gắn bó với lịch sử dân tộc. Mỗi bước phát triển của đất nước đều đặt ra những nhiệm vụ mới cho thanh niên; cũng từ những nhiệm vụ ấy, tổ chức Hội từng bước đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Nhấn mạnh phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là dấu mốc nổi bật, Chủ tịch Trung ương Hội cho rằng từ đây, tình yêu Tổ quốc trở thành thông điệp chung, gần gũi, có khả năng kết nối rộng rãi các tầng lớp thanh niên. Hiện nay, Hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc, 7 tổ chức thành viên tập thể và 6 tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Hải Lâm

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nêu rõ: “Từ những phong trào qua các thời kỳ đến “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hôm nay, chúng ta thấy rõ một sự tiếp nối: Hội luôn tìm cách đưa tình yêu nước đến với hành động, đưa sức trẻ đến những nơi cần sự đóng góp. Trong cuộc sống thường ngày, tinh thần ấy hiện diện bằng những việc làm gần gũi, cụ thể”.

Điểm lại các chương trình tiêu biểu, đồng chí Nguyễn Kim Quy cho biết: “Các chương trình “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Chia sẻ cùng thầy cô” đã kết nối nhiều tấm lòng với những địa bàn còn khó khăn. “Thanh niên sống đẹp”, “Tỏa sáng nghị lực Việt” giúp chúng ta thêm tin vào sự tử tế, vào khả năng vượt lên nghịch cảnh và cống hiến của mỗi người... Mỗi chương trình có một cách làm, một đối tượng đồng hành, nhưng đều hướng đến thanh niên, đến niềm vui và cơ hội phát triển của thanh niên, của cộng đồng”.

Hướng tới chặng đường phát triển mới, Chủ tịch Trung ương Hội khẳng định: “Tự hào về truyền thống 70 năm, chúng ta càng ý thức sâu sắc trách nhiệm của tổ chức Hội và thanh niên Việt Nam trước chặng đường phát triển mới của đất nước. Khát vọng xây dựng đất nước đang đặt ra yêu cầu mỗi người trẻ phải không ngừng nâng cao tri thức, rèn luyện bản lĩnh, phát huy năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho các cán bộ Hội. Ảnh: Hải Lâm

Đồng chí Nguyễn Kim Quy cho biết, tại Đại hội IX của Hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên đối với tương lai đất nước. Tiếp đó, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã quán triệt tới thanh niên cả nước: Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới “Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn”. “Quán triệt tinh thần ấy, các cấp bộ Hội đã và đang cụ thể hóa niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo thành những cơ hội để thanh niên được học tập, rèn luyện, thử sức và cống hiến để trưởng thành”, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chia sẻ.

Tại chương trình, ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong các chương trình an sinh xã hội và phong trào thanh niên, Đảng và Nhà nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tuyên dương cán bộ Hội xuất sắc

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho các cán bộ Hội. Ảnh: Hải Lâm

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã tuyên dương và trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc trên toàn quốc. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những người thủ lĩnh thanh niên luôn tận tâm, bền bỉ đóng góp cho công tác Hội và phong trào thanh niên ở cơ sở.

Tiếp đó, Đại nhạc hội thanh niên 2026 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam” đã diễn ra. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như Hòa Minzy, ERIK, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Đông Hùng, Hà Myo, Bảo Trâm, OPlus, Bùi Tuấn Ngọc, Minh Ngọc, Đinh Viết Tường, Ali Thục Phương, Dương Đức, Cao Phú Quý, Đặng Kim Thiên Kim và Hợp xướng StarLab.

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026). Ảnh: Hải Lâm

Với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động và giàu cảm xúc, đại nhạc hội đã trở thành điểm hẹn văn hóa bùng nổ, kết nối hàng triệu trái tim tuổi trẻ Thủ đô và cả nước.