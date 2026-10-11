Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội qua các thời kỳ, cùng hơn 3.000 cán bộ, hội viên và thanh niên.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, cách đây tròn 70 năm, từ ngày 8 đến 15/10/1956, tại Hà Nội, Đại hội thống nhất các tổ chức thanh niên đã quyết định thành lập Hội LHTN Việt Nam. Trải qua 7 thập kỷ rèn luyện và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đã không ngừng lớn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Từ những phong trào lịch sử như 'Ba sẵn sàng', 'Năm xung phong' trong kháng chiến, đến các cuộc vận động 'Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng', 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' trong thời kỳ đổi mới, Hội luôn làm tốt vai trò đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên. Đến nay, tổ chức Hội đã có hơn 9 triệu hội viên, mạng lưới cơ sở phủ khắp 34 tỉnh, thành phố; 9 đơn vị trực thuộc, 7 tổ chức thành viên tập thể và 6 tổ chức Hội thanh niên, sinh viên ở nước ngoài.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội LHTN Việt Nam.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ thanh niên trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Đảng và Nhà nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội LHTN Việt Nam.

Huân chương Lao động hạng Nhất là sự ghi nhận sâu sắc hành trình 70 năm dấn thân, tình nguyện và những thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã trao tặng phần thưởng cao quý này cho đại diện Thường trực Trung ương Hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 cho các các nhân tiêu biểu.

Một điểm nhấn mang ý nghĩa sâu sắc tại buổi lễ là nghi thức trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh, đây là năm đầu tiên giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - vị Chủ tịch đầu tiên của Hội. Ban Tổ chức đã vinh danh 70 cán bộ Hội cơ sở xuất sắc, những người có nhiều sáng kiến nổi bật trong công tác đoàn kết thanh niên, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số và chăm lo cộng đồng ở những địa bàn khó khăn.

70 cán bộ Hội tiêu biểu có thành tích xuất sắc trên toàn quốc vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 tại lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm khép lại ấn tượng với nghi thức rước đuốc lịch sử và thắp sáng biểu tượng 'Hoa lửa 70 năm', kết hợp màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng thiết bị bay không người lái (Drone LED), mở màn cho đại nhạc hội mang chủ đề 'Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam'.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, trước đó, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị và Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' trải dài từ Bắc vào Nam, đến các vùng biên cương, hải đảo và nước bạn Lào. Riêng tại Thủ đô Hà Nội, trong hai ngày 10 và 11/10, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra sôi nổi, tiêu biểu như Triển lãm 70 năm Hội LHTN Việt Nam, Gala vinh danh 15 gương mặt 'Thanh niên sống đẹp', Liên hoan các nhóm nhảy thanh niên, sinh viên toàn quốc và các hoạt động hiến máu tình nguyện gắn với kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.