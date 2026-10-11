Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. (Ảnh: LINH PHAN)

Đến dự, có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các thời kỳ.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài (bên phải) đến dự buổi lễ. (Ảnh: LINH PHAN)

Trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã điểm lại chặng đường 70 năm ra đời và trưởng thành gắn với lịch sử dân tộc của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; qua đây khẳng định: mỗi bước phát triển của đất nước đều đặt ra những nhiệm vụ mới cho thanh niên, và từ đó, tổ chức Hội đã từng bước đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Theo đồng chí Nguyễn Kim Quy, từ những phong trào qua các thời kỳ đến “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hôm nay, Hội luôn tìm cách đưa tình yêu nước đến với hành động, đưa sức trẻ đến những nơi cần sự đóng góp. Mỗi chương trình có một cách làm, một đối tượng đồng hành, nhưng đều hướng đến thanh niên, đến niềm vui và cơ hội phát triển của thanh niên, của cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. (Ảnh: LINH PHAN)

Trong đó, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 đã đi qua hàng loạt địa chỉ đỏ, gắn giáo dục truyền thống với những công trình, phần việc và sự sẻ chia dành cho cộng đồng. Cùng với các chặng hoạt động, lễ chào cờ giữa biển trời Trường Sa và hành trình tại Luông Pha Bang, nước bạn Lào, đã góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, trách nhiệm với chủ quyền Tổ quốc và tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước.

Các tiết mục nghệ thuật khai mạc buổi lễ. (Ảnh: LINH PHAN)

Dịp này, để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai các chương trình an sinh xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. (Ảnh: LINH PHAN)

Cũng tại buổi lễ, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã trao Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tặng 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, đoàn thể trao Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" lần thứ nhất tặng các cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: LINH PHAN)

Ngay sau Lễ kỷ niệm là Đại nhạc hội thanh niên với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, quy tụ dàn ca sĩ, nghệ sĩ khách mời đang được đông đảo giới trẻ yêu thích như Hòa Minzy, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Erik, Hoàng Bách, Bảo Trâm, Nguyễn Trần Trung Quân, Hà Myo, Cao Phú Quý, Ali Thục Phương, Đặng Thiên Kim, Bùi Tuấn Ngọc, Dương Đức, nhóm Oplus… Bữa tiệc nghệ thuật tại Đại nhạc hội đã tạo nên một không gian giàu cảm xúc phục vụ nhân dân, thanh thiếu nhi Thủ đô cũng như du khách quốc tế.