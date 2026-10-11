Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các thế hệ cán bộ Đoàn, Hội cùng hơn 3.000 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Ôn lại truyền thống tại Lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khẳng định, sự ra đời và trưởng thành của Hội luôn gắn liền với những chặng đường lịch sử của dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Tiền thân của Hội là Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam, thành lập tháng 6/1946, sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam. Tháng 2/1950, tại Đại Từ, Thái Nguyên, Đại hội lần thứ nhất Liên đoàn Thanh niên Việt Nam đã bầu đồng chí Nguyễn Chí Thanh làm Chủ tịch.

Từ ngày 8 đến 15/10/1956, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Đại hội thống nhất các tổ chức thanh niên được tổ chức, quyết định lấy tên là Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Ngày 15/10/1956, Đại hội vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự. Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình xây dựng mặt trận đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam.

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên tích cực hưởng ứng phong trào "Ba sẵn sàng" ở miền Bắc, "Năm xung phong" ở miền Nam, góp sức vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, tháng 9/1976, Hội nghị thống nhất Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội LHTN giải phóng miền Nam Việt Nam được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên phạm vi cả nước.

Bước vào công cuộc đổi mới, Hội từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng các hình thức tập hợp thanh niên theo nghề nghiệp, sở thích và nhu cầu chính đáng. Nhiều chương trình, cuộc vận động về lập thân, lập nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng, chăm lo đời sống thanh niên được triển khai, góp phần khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ.

Đặc biệt, phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trở thành dấu ấn nổi bật, gắn tình yêu nước với những hành động thiết thực trong học tập, lao động, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường, hướng về biên giới, biển đảo và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Đến nay, Hội LHTN Việt Nam có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam, quy tụ các tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước cùng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống 70 năm, Hội LHTN Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; chăm lo, đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; tạo môi trường để thế hệ trẻ nâng cao tri thức, rèn luyện bản lĩnh, phát huy năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Nhân dịp này, với những thành tích xuất sắc của Hội LHTN Việt Nam trong tổ chức, triển khai các chương trình an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Hội đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên trong suốt chặng đường 70 năm qua, mà còn là động lực để tổ chức Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội LHTN Việt Nam.

Trước đó, với những đóng góp trong sự nghiệp cách mạng, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1999 và Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc đã được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh, Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam.