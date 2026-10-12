Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đón Huân chương Lao động hạng nhất

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Hội, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định vai trò của thanh niên trong giai đoạn mới.

Trong diễn văn kỷ niệm, anh Nguyễn Kim Quy, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh lịch sử phát triển của Hội luôn gắn liền với những chặng đường của dân tộc. Từ cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới, phát triển, các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tình nguyện và cống hiến cho cộng đồng.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Đăng Hải

Theo anh Quy, những thành tựu của Hội hôm nay là kết tinh từ sự nỗ lực, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, hội viên và thanh niên. Đây cũng là nền tảng để tổ chức Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho đất nước.

Đến nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có hơn 9 triệu hội viên, với hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 9 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, tập hợp đông đảo thanh niên trong và ngoài nước.

Ghi nhận những đóng góp qua các thời kỳ, Hội từng được trao Huân chương Độc lập hạng nhất năm 1999 và Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Hội tiếp tục vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.