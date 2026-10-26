Chiều 26-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vạn Ninh tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 với chủ đề “Phụ nữ Vạn Ninh đổi mới, sáng tạo - Đưa nghị quyết vào cuộc sống".

Hội thi có 6 đội liên quân đến từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã tham gia. Các đội thi 3 phần gồm: Chào hỏi, kiến thức và kỹ năng tuyên truyền. Nội dung thi tìm hiểu kiến thức về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của hội; phong trào “Bình dân học vụ số”; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong hoạt động hội và đời sống; phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp và thực hiện các nhiệm vụ tại cộng đồng...

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội thi.

Qua hội thi nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền để vận dụng có hiệu quả trong công tác bằng những hoạt động thiết thực tại các thôn, góp phần đưa các nghị quyết đến gần hơn với hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn xã.