Hội Liên hiệp Phụ nữ xã U Minh Thượng hỗ trợ 15 hộ thoát nghèo

Đại diện UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng hoa và quà cho chị em phụ nữ các cơ quan, đơn vị.

Chiều 19/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã U Minh Thượng tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, đồng thời đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2026.

Thời gian qua, Hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với phong trào “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, chuyển đổi số và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Qua đó, Hội đã giúp 15 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo, đạt 150% chỉ tiêu.

Hội còn vận động 900kg gạo hỗ trợ 45 hội viên có hoàn cảnh khó khăn; kết nối hỗ trợ 3 trẻ mồ côi với tổng số tiền 15 triệu đồng. Mô hình góp vốn xoay vòng được duy trì tại 21/21 chi hội, với tổng số tiền trên 850 triệu đồng, tạo điều kiện để hội viên phát triển kinh tế gia đình, khởi nghiệp và cải thiện thu nhập.