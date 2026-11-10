Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Khánh Vĩnh ra mắt mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Ngày 10-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Khánh Vĩnh tổ chức ra mắt mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” trên địa bàn xã.

Tại chương trình, hội đã báo cáo kết quả khảo sát, lựa chọn thành viên tham gia mô hình; UBND xã công bố quyết định thành lập và quy chế hoạt động của mô hình. Theo đó, mô hình có chức năng tiếp nhận thông tin, đánh giá nguy cơ, hỗ trợ ban đầu, bảo vệ, kết nối dịch vụ và theo dõi sau hỗ trợ đối với các trường hợp phụ nữ, trẻ em, gia đình có nguy cơ hoặc đang gặp khó khăn, tổn thương trong đời sống gia đình và xã hội, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã là cơ quan thường trực, đầu mối tham mưu tổ chức, điều phối hoạt động của mô hình.

Lãnh đạo xã và các thành viên tổ vận hành.

Mô hình có 43 thành viên, được tổ chức thành tổ vận hành cấp xã và các tổ vận hành tại các thôn: Suối Cá, Sông Giang, Cà Thiêu, Hòn Lay và Ba Cẳng. Mô hình được bố trí hoạt động tại 2 địa điểm gồm Trạm Y tế xã (thôn Hòn Lay) và điểm Trạm Y tế Khánh Trung (thôn Suối Cá), tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ, trẻ em và người dân tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết.

Việc ra mắt mô hình góp phần phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng, tăng cường sự phối hợp trong phát hiện, hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ, trẻ em khỏi nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, góp phần xây dựng môi trường gia đình và xã hội an toàn, lành mạnh.

CHÂU TƯỜNG