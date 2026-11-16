Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trùng Khánh tuyên truyền 363 cuộc về pháp luật, bình đẳng giới

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trùng Khánh phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Côn tổ chức tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình cho người dân khu vực biên giới.

Trong đó, tuyên truyền pháp luật 346 cuộc cho 4.752 lượt người, nội dung: Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em và các quy định liên quan đến bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Tuyên truyền 17 cuộc về dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại 17 xóm cho 2.635 lượt cán bộ xóm và người dân, nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Các hoạt động góp phần đưa kiến thức pháp luật đến cơ sở, phát huy sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em.