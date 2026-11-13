Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trà Lĩnh tuyên truyền 650 lượt cán bộ cơ sở về bình đẳng giới

Hội viên Chi hội Phụ nữ xóm Cao Xuyên, xã Trà Lĩnh phát biểu thảo luận về đổi mới sinh hoạt chi hội gắn với các hoạt động Dự án 8.

Nội dung tuyên truyền về Dư án 8 gồm: Tuyên truyền phổ biến kiến thức về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người, xâm hại phụ nữ và trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn; đổi mới sinh hoạt chi hội gắn với Dự án 8; bồi dưỡng năng lực cho cán bộ Hội và lực lượng nòng cốt nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tại cơ sở.

Ngoài ra, Hội tổ chức đối thoại với chủ đề “Lắng nghe phụ nữ nói”, tạo điều kiện để hội viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề quan tâm trong đời sống và hoạt động Hội.

Các hoạt động Dự án 8 góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và người dân trong thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em; khuyến khích phụ nữ tham gia công việc chung của cộng đồng, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.