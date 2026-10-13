Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thăng Điền tuyên dương 14 phụ nữ làm kinh tế giỏi

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương đến dự.

Lãnh đạo xã Thăng Điền tặng hoa chúc mừng cán bộ nữ nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: GIANG BIÊN

Tại chương trình, lãnh đạo xã Thăng Điền chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cùng cán bộ, hội viên nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng thời tặng quà tri ân cán bộ hội qua các thời kỳ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thăng Điền khẳng định, phong trào phụ nữ và hoạt động hội hôm nay được xây dựng từ sự đóng góp bền bỉ của biết bao thế hệ cán bộ hội.

Công tác hội có những việc rất lớn, nhưng cũng bắt đầu từ những điều bình dị: một cuộc vận động chị em tham gia sinh hoạt; một buổi tuyên truyền; một hoàn cảnh phụ nữ khó khăn được giúp đỡ; một gia đình được vận động hòa thuận; một nguồn vốn được kết nối để chị em phát triển kinh tế; hay đơn giản là những lần cán bộ hội đến tận nhà lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và xã Thăng Điền tặng giấy khen cho các phụ nữ làm kinh tế giỏi. Ảnh: GIANG BIÊN

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thăng Điền luôn nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên, phụ nữ làm trung tâm.

Nhiều chương trình, mô hình thiết thực được triển khai như: “Mẹ đỡ đầu” nhận đỡ đầu 31 em mồ côi khó khăn, “Tiếp sức cho em đến trường”; xây dựng 4 mô hình “5 không, 3 sạch, 3 an”, 8 mô hình “Ngôi nhà xanh”, 1 mô hình “Chi hội số - Gia đình số”. Hội cũng phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho 1.284 hộ vay vốn, nâng tổng dư nợ đến nay lên 88 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ gắn với chuyển đổi số; đồng thời tăng cường kết nối, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm do phụ nữ làm chủ.