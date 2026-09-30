Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Suối Dầu ra mắt mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Chiều 30-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Suối Dầu tổ chức ra mắt mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và tập huấn, truyền thông về mô hình.

Tại chương trình, hội đã công bố quyết định của UBND xã về thành lập mô hình và Tổ vận hành mô hình. Mô hình có chức năng tiếp nhận thông tin về các trường hợp phụ nữ, trẻ em có nguy cơ hoặc đang bị bạo lực, xâm hại, tổn thương; kịp thời phát hiện và đánh giá mức độ nguy cơ để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Tùy từng trường hợp, mô hình thực hiện hỗ trợ ban đầu, kết nối với các dịch vụ cần thiết, chuyển đến cơ quan, đơn vị chuyên môn hoặc bố trí nơi tạm lánh khi cần thiết. Sau khi hỗ trợ, các thành viên tổ vận hành tiếp tục phối hợp theo dõi, nắm tình hình và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em cho đến khi tình huống được giải quyết hoặc chuyển giao cho đơn vị có thẩm quyền theo quy định. Địa điểm hoạt động của mô hình đặt tại Trạm Y tế xã Suối Dầu.

Tổ vận hành mô hình ra mắt tại chương trình.

Hội cũng đã giới thiệu 15 thành viên Tổ vận hành mô hình. Trong đó, 6 chi hội trưởng chi hội phụ nữ các thôn là 6 “Điểm chạm đầu tiên”, trực tiếp tiếp nhận, phát hiện, tiếp cận, lắng nghe, ghi nhận thông tin ban đầu và báo cáo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã để có hướng hỗ trợ phù hợp cho từng trường hợp.

Ra mắt mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” xã Suối Dầu tại Trạm Y tế xã.

Trong khuôn khổ chương trình, hội đã tổ chức tập huấn quy trình vận hành mô hình cho các thành viên và hội viên, phụ nữ. Nội dung tập huấn tập trung vào việc quán triệt quy chế, nội quy, nguyên tắc hoạt động, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của từng thành viên; các bước vận hành mô hình. Bên cạnh đó, các thành viên cùng trao đổi, xử lý một số tình huống thực tế, phân công phối hợp theo từng lĩnh vực, qua đó làm rõ vai trò của 6 “Điểm chạm đầu tiên” và lực lượng phối hợp tại các thôn. Hội cũng thông tin về đầu mối tiếp nhận và các kênh liên hệ của mô hình nhằm bảo đảm khi phát sinh vụ việc hoặc có trường hợp cần hỗ trợ, thông tin được tiếp nhận kịp thời, hướng dẫn và kết nối với các dịch vụ phù hợp…