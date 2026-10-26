Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Hải ra mắt mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Ngày 26-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ninh Hải tổ chức ra mắt mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2026 - 2030 và tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Hội LHPN xã đã công bố, trao quyết định thành lập mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Tổ vận hành mô hình và thông qua quy chế hoạt động. Mô hình do Hội LHPN xã làm cơ quan thường trực, được triển khai tại 4 điểm, gồm: Hội LHPN xã và trụ sở ban quản lý các thôn Tri Thủy 1, Phương Cựu 1, Bỉnh Nghĩa.

Mô hình có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin, đánh giá nguy cơ, hỗ trợ ban đầu đối với phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực; bố trí nơi tạm lánh trong trường hợp khẩn cấp phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời kết nối các dịch vụ hỗ trợ về y tế, pháp lý, tâm lý và an sinh xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, phòng ngừa bạo lực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em tại địa phương.

Lãnh đạo xã Ninh Hải tặng hoa chúc mừng Tổ vận hành mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Lãnh đạo xã Ninh Hải trao quyết định công nhận hội viên danh dự Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

Dịp này, Hội LHPN xã Ninh Hải công bố và trao 4 quyết định công nhận hội viên danh dự Hội LHPN xã. Ngay sau lễ ra mắt, hội phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ và gia đình trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.