Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Khánh Vĩnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20-10

Chiều 15-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Khánh Vĩnh tổ chức chương trình kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 - 20-10-2026).

Lãnh đạo xã tặng hoa cho Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

Tại chương trình, các đại biểu, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã đã cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Chương trình còn diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và trình diễn trang phục truyền thống góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong hội viên phụ nữ.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và UBND xã Nam Khánh Vĩnh trao quyết định thành lập cho Hợp tác xã Nông nghiệp xanh phụ nữ Nam Khánh Vĩnh.

Trong khuôn khổ chương trình, hội đã tổ chức ra mắt Hợp tác xã Nông nghiệp xanh phụ nữ Nam Khánh Vĩnh với 11 thành viên; mô hình “Phụ nữ tôn giáo” thôn Liên Sang với 9 thành viên và mô hình “Trang phục truyền thống dân tộc T’rin” thôn Sơn Thái với 7 thành viên. Việc ra mắt các mô hình nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trao quyết định thành lập mô hình “Phụ nữ tôn giáo” thôn Liên Sang.

Trao quyết định thành lập mô hình “Trang phục truyền thống dân tộc T’rin” thôn Sơn Thái.

Dịp này, hội đã trao 6 phần quà cho các hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào, 6 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Bên cạnh đó, hội còn trao các phần quà cho các chi hội tham gia trình diễn văn nghệ, trang phục.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.