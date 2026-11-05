Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Khánh Vĩnh ra quân tổng vệ sinh môi trường

Sáng 5-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Khánh Vĩnh tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Tại buổi ra quân, hơn 100 cán bộ, hội viên, phụ nữ và dân quân địa phương đã tham gia dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải tại các thôn: Gia Răng, Tà Mơ, Đá Bàn, Đá Trắng, Liên Sang và Sơn Thái. Qua hoạt động, lực lượng tham gia đã thu gom khoảng 1 tấn rác thải, góp phần làm sạch đường làng, ngõ xóm, cải thiện cảnh quan môi trường tại địa phương.

Hội viên, phụ nữ xã tham gia dọn vệ sinh các khu vực.

Hoạt động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trong bảo vệ môi trường; thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Qua đó, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nếp sống văn minh, chung tay xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.