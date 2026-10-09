Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Cam Ranh ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh”

Chiều 9-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Cam Ranh tổ chức ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải tái chế. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã ra mắt mô hình "Ngôi nhà xanh".

Mô hình được đặt tại thôn Hiệp Thanh, thực hiện thu gom các loại rác thải có thể tái chế như chai nhựa, giấy vụn, vỏ lon… Kinh phí thu được từ việc bán phế liệu sẽ dùng để hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo vượt khó. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường, lan tỏa lối sống xanh. Đồng thời, phát huy tinh thần tương thân tương ái, nâng cao vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường, thực hiện công tác an sinh xã hội và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân duy trì, phát huy hiệu quả, từng bước nhân rộng mô hình nhằm góp phần xây dựng địa phương ngày càng xanh - sạch - đẹp và phát triển bền vững.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, hội đã trao 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên, hỗ trợ các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.