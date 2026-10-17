Ngày 17-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Trí tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ với chủ đề “Theo dấu chân người đi trước - Tự hào phụ nữ Hòa Trí” tại Địa điểm lưu niệm tàu C235 (phường Đông Ninh Hòa). Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026).

Tham gia hành trình có hơn 70 cán bộ, công chức và hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã. Tại đây, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tàu C235; nghe giới thiệu về Địa điểm lưu niệm tàu C235 và tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển; tham quan, tìm hiểu các hiện vật và tư liệu lịch sử tại khu lưu niệm.

Đoàn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tàu C235.

Trong khuôn khổ chương trình, các cán bộ, hội viên phụ nữ còn tổ chức sinh hoạt truyền thống với chủ đề “Theo dấu chân người đi trước - Tự hào phụ nữ Hòa Trí”. Qua đó, các thành viên cùng chia sẻ cảm xúc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ; đồng thời, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của bản thân trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh và tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động tại địa phương.

Cán bộ, công chức và hội viên, phụ nữ xã Hòa Trí tham gia hành trình về địa chỉ đỏ.

Sau hành trình về nguồn, hội đã tổ chức gặp mặt, giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tự hào phụ nữ Hòa Trí - Kết nối yêu thương”. Tại chương trình, các cán bộ, hội viên phụ nữ đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua 96 năm xây dựng và phát triển; giao lưu, biểu diễn các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

Trao kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phụ nữ.

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho bà Phan Thị Nhật Tâm - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Trí.