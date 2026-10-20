Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Trí ra mắt mô hình Dân vận khéo “1 + 1 và 3 cùng”

Chiều 20-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Trí tổ chức ra mắt mô hình Dân vận khéo “1 + 1 và 3 cùng” nhằm hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.

Tại chương trình, hội đã công bố và trao quyết định thành lập mô hình với 24 thành viên gồm đại diện 12 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã và 12 hội viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ sinh kế.

Lãnh đạo Đảng ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trao phương tiện sinh kế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Mô hình được triển khai theo phương châm “1 + 1”, nghĩa là mỗi chi hội đồng hành, hỗ trợ một hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Nội dung “3 cùng” gồm: Cùng quan tâm, tìm hiểu hoàn cảnh, nhu cầu, điều kiện thực tế để kịp thời động viên hội viên; cùng đồng hành thông qua hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và hỗ trợ phù hợp; cùng phát triển bằng việc theo dõi quá trình chăn nuôi, trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích hội viên tham gia các hoạt động hội và từng bước cải thiện sinh kế.

Dịp này, hội đã trao 12 phương tiện sinh kế với tổng trị giá 6 triệu đồng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất hỗ trợ gồm 10 con gà giống và 1 bao cám chăn nuôi, tạo điều kiện để hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trao phương tiện sinh kế cho hội viên.

Mô hình được thực hiện nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các hội viên; nâng cao hiệu quả hỗ trợ sinh kế, giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương.