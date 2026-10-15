Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Diên Lạc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20-10

Chiều 15-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Diên Lạc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026).

Tại chương trình, các đại biểu, cán bộ, hội viên phụ nữ đã cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, hội đã tổ chức ra mắt mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng, tư vấn pháp luật và hỗ trợ kiến thức về pháp luật trong việc giải quyết các vấn đề xảy ra trong từng gia đình và cộng đồng” với 14 thành viên. Mô hình nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho hội viên phụ nữ và người dân, góp phần tuyên truyền, vận động thực hiện các quy định của pháp luật, kịp thời hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh trong gia đình và cộng đồng.

Các cán bộ, hội viên xã tham gia thi cắm hoa.

Trong khuôn khổ chương trình, hội tổ chức hội thi cắm hoa với chủ đề “Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam”, thu hút sự tham gia của 10 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã. Với sự khéo léo, sáng tạo và tinh thần đoàn kết, các đội thi đã mang đến nhiều tác phẩm hoa đặc sắc. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích cho các đội.

Lãnh đạo Đảng ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trao quà cho các cán bộ, hội viên phụ nữ.

Dịp này, hội đã trao 53 suất quà (200.000 đồng/suất) tri ân các cán bộ, hội viên, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân trong hoạt động hội và phong trào phụ nữ tại địa phương.

CHÂU TƯỜNG