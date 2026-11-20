Ngày 20-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Cam Lâm tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, giao ban công tác hội và phong trào phụ nữ quý IV/2026; đồng thời, tổng kết mô hình “Heo đất tiết kiệm” năm 2026.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã tiến hành bầu bổ sung 13 ủy viên Ban Chấp hành và 4 ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN xã. Đây là hoạt động nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hội trong tình hình mới.

Hội nghị cũng tập trung đánh giá kết quả triển khai công tác hội và phong trào phụ nữ trong quý IV/2026; thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động tại cơ sở và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng hoạt động hội trong thời gian tới.

Các chi hội tham gia tổng kết mô hình "Heo đất tiết kiệm" năm 2026.

Dịp này, Hội LHPN xã tổng kết mô hình “Heo đất tiết kiệm” năm 2026. Được triển khai từ đầu năm, mô hình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tại 33 chi hội phụ nữ thôn và Chi hội Phụ nữ Công an xã. Qua tổng kết, các cấp hội đã nuôi 35 con heo đất, thu về hơn 45 triệu đồng. Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia trong cộng đồng.