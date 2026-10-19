Chiều 19-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bắc Ninh Hòa tổ chức hội thi cắm hoa với chủ đề “Sắc hoa phụ nữ Việt Nam”, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Các tác phẩm được thực hiện tại hội thi cắm hoa.

Tham gia hội thi có 13 đội đến từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã, mỗi đội gồm 3 thành viên. Trong thời gian 60 phút, các đội thực hiện tác phẩm cắm hoa thể hiện vẻ đẹp, vai trò của người phụ nữ, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc. Sau đó, mỗi đội có từ 2 đến 3 phút để thuyết trình về ý tưởng, ý nghĩa và thông điệp của tác phẩm.

Ban giám khảo chấm điểm dựa trên các tiêu chí: Nội dung, chủ đề, ý nghĩa; bố cục, màu sắc, tính thẩm mỹ; sự sáng tạo; kỹ thuật cắm hoa; kỹ năng thuyết trình; việc đảm bảo thời gian và vệ sinh khu vực thi. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba cho các đội đạt đạt giải.

Trao giải cho các đội đạt giải.

Hội thi nhằm tạo sân chơi vui tươi, bổ ích góp phần nâng cao đời sống tinh thần, phát huy sự khéo léo, sáng tạo của cán bộ, hội viên, phụ nữ; đồng thời, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các chi hội.